EM NOTA, GOVERNO DIZ QUE EQUIPE DA SEDURB ESTÁ SE DIRIGINDO PARA APARECIDA

16/07/19 - 12:43:19

As fortes chuvas que caíram durante toda a semana passada em todo estado, deixou um rastro de destruição e causaram muitos problemas para a população.

A cabeceira da ponte localizada no povoado Conceição, no município de Nossa Senhora Aparecida, também acabou cedendo na última quinta-feira (11) e segundo os moradores, a população está ilhada.

No inicio da tarde desta terça-feira (16), o governo do estado emitiu uma nota informando que s Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e Departamento de Estradas de Rodagem (DER), já está ciente do ocorrido com a Ponte que liga Nossa Senhora da Aparecida ao Povoado Conceição e uma equipe técnica do DER está seguindo até o local para sinalizar a ponte e avaliar o que poderá ser feito no local para amenizar os problemas e, posteriormente, resolver a questão.

Assessoria de Comunicação Sedurbs