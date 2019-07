EMENDAS DE VALDEVAN GARANTEM ATENÇÃO À SAÚDE DE CINCO CIDADES

16/07/19 - 16:56:27

Emendas do deputado federal Valdevan Noventa (PSC-SE) priorizarão à saúde básica de cinco municípios da região sul de Sergipe. Nessa primeira ação desenvolvida pelo gabinete do deputado em Brasília, por meio do Ministério da Saúde, receberão recursos os munícipios de Arauá, Estância, Cristinápolis, Pedrinhas e Riachão do Dantas. Ao todo foram destinados R$ 3,1 milhões.

Os recursos liberados poderão ser utilizados para a promoção da Atenção Básica de Saúde, principalmente, dos serviços desenvolvidos nos postos de Saúde. “Esses recursos serão utilizados para promover e proteger a saúde, a prevenção de doenças, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e manutenção”, disse Valdevan Noventa.

Para o deputado, a saúde deve ser encarada como um investimento e não ser lembrada apenas quando o individuo está doente. “A atenção básica tem essa função primordial, pois faz o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. Espero que os municípios apliquem esses recursos da melhor maneira possível e que os munícipes acompanhem esses investimentos”, completou o deputado.

Segundo o prefeito de Arauá, Ranulfo dos Santos, os recursos chegaram em um bom momento, pois o município estava atravessando dificuldades nessa área. “Estávamos pedindo socorro e o deputado teve compromisso com o nosso município. Temos certeza que outros benefícios irão chegar em breve”, agradeceu o prefeito Ranulfo.

Por Humberto Júnior