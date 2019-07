Enem 2019: Sergipe tem 78.487 inscritos e provas em 30 cidades

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) segue preparando a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019. As provas serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro, primeiro e segundo domingo do mês. A edição deste ano tem 5.095.382 de inscritos em todo o país. Desses, 78.487 são do estado de Sergipe. A Assessoria de Comunicação do Inep disponibiliza o perfil dos inscritos em cada unidade da Federação. As tabelas, a seguir, informam o número de participantes por município, sexo, faixa etária, cor/raça e situação do Ensino Médio. Informações gerais sobre o exame, como histórico e detalhes da edição de 2019, estão disponíveis no Press Kit Enem 2019. Confira o perfil de inscritos de Sergipe Sexo Inscrições % Feminino 47.296 60,3% Masculino 31.191 39,7% Total 78.487 100% Faixa Etária Inscrições % Menor que 16 2.568 3,3% Igual a 16 5.938 7,6% Igual a 17 10.041 12,8% Igual a 18 10.406 13,3% Igual a 19 8.840 11,3% Igual a 20 6.794 8,7% De 21 a 30 24.476 31,2% De 31 a 59 9.304 11,9% Maior ou Igual a 60 120 0,2% Total 78.487 100% Cor/raça Inscrições % Amarela 2.382 3% Branca 12.597 16% Indígena 524 0,7% Não declarada 1.730 2,2% Parda 48.561 61,9% Preta 12.693 16,2% Total 78.487 100% Situação Ensino Médio Inscrições % Estou cursando a última série/ano no ensino médio 17.743 22,6% Estou cursando o ensino médio, mas não concluirei no ano letivo de 2019 11.330 14,4% Já concluí o ensino médio 48.881 62,3% Não estou cursando e não concluí o ensino médio 533 0,7% Total 78.487 100% Município Inscrições % Aracaju 30.656 39,1% Areia Branca 545 0,7% Boquim 1.421 1,8% Campo do Brito 1.249 1,6% Canindé de São Francisco 1.456 1,9% Capela 1.051 1,3% Carira 958 1,2% Carmópolis 559 0,7% Estância 2.191 2,8% Gararu 650 0,8% Indiaroba 408 0,5% Itabaiana 5.098 6,5% Itabaianinha 1.422 1,8% Itaporanga d’Ajuda 1.042 1,3% Japaratuba 754 1,0% Lagarto 4.691 6,0% Maruim 815 1,0% Neópolis 1.290 1,6% Nossa Senhora da Glória 2.640 3,4% Nossa Senhora das Dores 1.211 1,5% Nossa Senhora do Socorro 4.167 5,3% Poço Redondo 814 1,0% Poço Verde 1.018 1,3% Porto da Folha 663 0,8% Propriá 2.693 3,4% Riachuelo 923 1,2% São Cristóvão 3.279 4,2% Simão Dias 1.628 2,1% Tobias Barreto 1.835 2,3% Umbaúba 1.360 1,7% Total 78.487 100% Fonte: BI Enem | Inep