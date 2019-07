Energisa une forças para normalização do fornecimento de energia a Itaporanga D`Ajuda

16/07/19 - 05:27:02

Devido às fortes chuvas, alguns postes de energia vieram abaixo em razão do transbordamento do Rio Vaza-Barris. Monitoramento das estruturas foi realizado com apoio da Prefeitura e Exército Brasileiro.

Um verdadeiro trabalho em equipe foi realizado nesta sexta-feira para normalizar o fornecimento de energia elétrica em Itaporanga. A Energisa esteve no local para avaliar as condições de duas linhas de transmissão de alta tensão atingidas pelo transbordamento do Rio Vaza-Barris. Devido às péssimas condições de acesso ao local, a equipe técnica contou com o apoio logístico da Prefeitura e do Exército Brasileiro, que já estava no local atendendo as necessidades da população atingida pelas fortes chuvas.

A Energisa já tem atuado na manutenção do fornecimento de energia da cidade desde quarta-feira, quando foi identificada a queda de postes que provocaram o desligamento das duas linhas de transmissão. Para evitar que a cidade ficasse sem energia, a Energisa fez uma reconfiguração do seu sistema de forma a atender provisoriamente as necessidades básicas de residências e comércio.

“Fizemos um trabalho a várias mãos. Essa união de forças foi decisiva para que pudéssemos chegar ao local e iniciar o trabalho de normalização do fornecimento de energia”, destaca Thiago Martins, gerente de Manutenção da Energisa

Chuvas e ventos fortes

As chuvas intensas e os fortes ventos que vêm castigando o Estado de Sergipe nos últimos dias têm impactado o fornecimento de energia elétrica na área de concessão da Energisa.

Ao longo desta semana, foram registrados 1.154 casos de falta de energia, um índice 58% superior ao mesmo período de 2018. As situações mais críticas estão nos municípios da Grande Aracaju, do Vale do Cotinguiba e na região de Itaporanga.

A Energisa mobilizou todas as suas equipes de campo para dar suporte e resolução para estas ocorrências no menor tempo possível, apesar dos diversos pontos de alagamento, que têm dificultado o acesso das equipes em algumas localidades.

A orientação é que o cuidado com a rede elétrica seja redobrado, jamais se aproximando de postes tombados ou cabos partidos. Em caso de falta de energia, entre em contato imediatamente com a empresa pelo telefone 08000 79 0196. A ligação é gratuita.

Assessoria de Comunicação | Energisa Sergipe