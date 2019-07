Equipe de obras começa os trabalhos de recuperação das ruas de Japaratuba

16/07/19 - 05:00:55

Desde o início da manhã desta segunda-feira, 15, que a equipe da Secretaria de Obras do Município de Japaratuba, vem trabalhando na recuperação das ruas que foram atingidas pelas fortes chuvas que caíram no município durante toda a semana passada, causando vários estragos.

Hoje, os trabalhos se concentraram na rua Jackson de Figueiredo no conjunto Albano Franco (Babilônia) e na rua A no Jardim América, com recuperação em paralelepípedos.

“Assim que as chuvas cessaram começamos os trabalhos de recuperação das ruas, seguindo a determinação da prefeita Lara, como também o monitoramento de todas as áreas atingidas”, disse o secretário Adjunto de Obras, Maurício de Marita.

Assim que os trabalhos forem concluídos, a equipe se deslocará para um outro local que já foi mapeado pela Secretaria de Obras.

Secom/Japaratuba