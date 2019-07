FÓRUM DA CRÔNICA ESPORTIVA TERÁ WASHINGTON “CORAÇÃO VALENTE”

16/07/19 - 13:54:28

O ex-jogador Washington “Coração Valente” será um dos palestrantes no Fórum da Crônica Esportiva de Sergipe, marcado para o dia 03 de agosto, no auditório da Universidade Tiradentes, em Aracaju. Washington vai falar sobre o papel da imprensa esportiva na carreira de um atleta. “Sempre tive um bom relacionamento com a crônica esportiva e isto ajudou muito no crescimento da minha carreira como jogador de futebol”, revela o ex-atacante, que atualmente exerce o cargo de secretário nacional de Esporte, Lazer, Educação e Inclusão Social.

O evento é promovido pela Associação dos Cronistas Desportivos de Sergipe (ACDS) e vai comemorar os 70 anos da entidade. “Será um dia inteiro de debate esportivo com grandes nomes do esporte, desde já agradeço a disponibilidade do secretário nacional durante nosso evento”, afirmou o presidente da ACDS, Adel Ribeiro.

Além do “Coração Valente”, outras referências do setor esportivo no Brasil vão ministrar palestra no fórum. Um deles é o presidente da Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), o ex-árbitro Antônio Hora Filho. Também confirmaram presença o presidente da Federação Sergipana de Futebol, Milton Dantas; o presidente da Abrace, Kleiber Beltrão; além de jornalistas sergipanos.

Da assessoria