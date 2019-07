Fundat anuncia nova vaga de emprego para bombeiro hidráulico

16/07/19 - 05:06:00

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), anuncia a oferta de emprego para bombeiro hidráulico. Os interessados em participar da seleção para a oportunidade de emprego devem médio incompleto e experiência na área.

Os interessados em concorrer à vaga devem se cadastrar na sede da Fundat, até a quarta-feira, dia 17. No ato do cadastro é preciso levar o currículo e o documento de identificação – RG (Registro Geral). A sede da Fundat está localizada no calçadão da Rua João Pessoa, 127, Centro, e o horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 07h às 17h. Para outras informações, o cidadão deve entrar em contato por meio do telefone (79) 3179-1331.

Ascom Fundat