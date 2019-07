Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória abre nova ala pediátrica

16/07/19 - 14:12:59

Pensando em proporcionar uma assistência de qualidade e humanizada às crianças da região, foi aberta nesta segunda-feira, 15, uma ala nova na pediatria do Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória, unidade gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES). O atendimento será separado dos adultos, além disso, os profissionais foram selecionados de acordo com o perfil necessário para atender os pequenos.

Com essa separação e, principalmente, escolha de profissionais com olhar mais aguçado para as crianças, o atendimento vai ser otimizado, é que salienta a superintende da unidade, Maria Luisa Oliveira Dantas.

“É importante essa separação porque o internamento antigamente era junto como os adultos, sendo duas enfermarias distintas na mesma ala. Pegamos a pediatria e colocamos em um espaço separados, além disso, escolhemos profissionais que têm o perfil de trabalhar com crianças e montamos uma equipe para a pediatria. Isso traz uma humanização, afinal, não adianta ter equipe, ter uma ala nova com médicos e os profissionais não terem esse olhar”, conta.

De acordo ela, o momento é propício para essas mudanças. “Nesse tempo chuvoso em que a temperatura oscila e propicia o aumento das arboviroses, além do aumento de crianças com Dengue no Estado, o fluxo da pediatria aumentou. Estamos seguindo a orientação do secretário de monitorar com um olhar mais aguçado os casos”, destaca.

Fonte e foto assessoria