Hospital Universitário de Lagarto implanta brigada de emergência

16/07/19 - 13:44:39

A Brigada de Emergência do Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS) será a responsável por treinamentos, campanhas, inspeções e simulados, desenvolvendo ações de prevenção de incêndios e atuação em situações de emergência, melhorando assim a segurança de toda a comunidade hospitalar

“Manter uma equipe de trabalhadores capacitados para desenvolver ações de prevenção de incêndio e atuar em situações de emergência é uma evolução que traz mais segurança a toda comunidade HUL-UFS”, observa Rafael Bitencourt, técnico em Segurança do Trabalho e coordenador geral da Brigada de Emergência do hospital. “A expectativa agora é desenvolver ações efetivas e dentro da realidade de uma edificação hospitalar propiciar, em conjunto com os demais colaboradores e usuários, a construção de um ambiente seguro”, enfatiza.

Nesse sentido, o setor de Saúde Ocupacional e Segurança no Trabalho (SOST) do HUL promoveu curso de formação de brigada de incêndio envolvendo colaboradores de diversos setores e turnos em temas relacionados a primeiros socorros, combate a princípios de incêndio e abandono de áreas em caso de emergência.

E treinamento prático de combate ao fogo, envolvendo demonstração de ação eficaz de combate a chamas, uso correto de extintor de incêndio e simulação de evacuação de edificações. O treinamento foi ministrado pelo instrutor e especialista José Roberto Mesquita. A capacitação ocorreu no Campus UFS Lagarto e em empresa credenciada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe.

“Vejo com bons olhos esta capacitação; não são muitas as empresas e entidades que nos buscam com esse objetivo”, destaca o bombeiro José Roberto Mesquita. “Além dos equipamentos de segurança, que são fundamentais, a questão do treinamento é tão importante quanto para otimizar a atuação em caso de uma emergência”, adverte.

Caberá aos brigadistas de emergência do HUL iniciativas como inspecionar os equipamentos de combate a incêndio, primeiros socorros e outros existentes na unidade; participar de exercícios simulados; notificar ao setor competente da instituição eventuais irregularidades no tocante a prevenção e proteção contra incêndios; e orientar a população fixa e flutuante do hospital no tocando a ações de prevenção.

Sobre a Ebserh

O HUL-UFS é filiado à Rede Ebserh, instituição vinculada ao Ministério da Educação (MEC) que administra atualmente 40 hospitais universitários federais. O objetivo é, em parceria com as universidades, aperfeiçoar os serviços de atendimento à população, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), e promover o ensino e a pesquisa nas unidades filiadas.

A empresa, criada em dezembro de 2011, também é responsável pela gestão do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf), que contempla ações em todas as unidades existentes no país, incluindo as não filiadas à Ebserh.

Fonte e foto assessoria