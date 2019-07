Itabaiana será o primeiro a construir Posto de Saúde e Casa de Acolhimento Animal

16/07/19 - 13:21:31

Iniciativa do prefeito do município Valmir de Francisquinho visa garantir as políticas públicas para a causa animal

Na manhã desta terça-feira, 16, o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), em reunião com representantes da Ordem dos Advogados do Brasil – Sergipe, apresentou o projeto de construção do primeiro Posto de Saúde e Casa de Acolhimento ao Animal do Estado de Sergipe. Entendendo a importância da causa, a documentação completa da obra foi encaminhada no último dia 10 pelo próprio gestor à equipe de licitação.

“Pedi que seja dada a maior celeridade possível ao processo licitatório para que, em poucos meses, possamos inaugurar esta obra que será um divisor de águas na luta da causa animal no Estado de Sergipe”, destacou Valmir durante a reunião que aconteceu no gabinete da Prefeitura Municipal de Itabaiana.

A obra contará com um Posto de Saúde, orçado em R$ 342.869,17, e um canil, orçado em 109.217,55. Juntos, o Posto e a Casa de Acolhimento Animal – PSAA, resultarão em um investimento de aproximadamente 500 mil reais de recursos próprios do município. No local, serão realizadas pequenas cirurgias, castração além da possibilidade dos animais recolhidos nas ruas passarem por um período de tratamentos para serem encaminhados para adoção.

“Não encontramos iniciativas como esta em nenhum outro lugar. Cuidar dos animais é uma obrigação do Poder Público e, enquanto presidente da comissão em defesa dos animais da OAB Sergipe, -sinto-me muito feliz em ver esse sonho sair do papel”, frisou a presidente da Comissão em Defesa dos Animais da OAB, a advogada Daniela Ferreira.

Presente na reunião, o presidente da OAB Sergipe, Inácio Krauss, destacou que quem abandona animais em vias públicas deve estar sujeito à punição. “O município pode criar um fundo para a manutenção da Casa de Acolhimento com recursos oriundos de punições à quem abandona ou maltrata animais.”

Na apresentação do projeto, também fizeram-se presentes o presidente da OAB Itabaiana, Leonardo Chagas, os vereadores José Virtuoso (SDD) e José Teles (PL) e os secretários Adailton Sousa e Júnior Carvalho.

Fonte e foto assessoria