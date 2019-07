Jornalistas elegem a partir de hoje as novas Diretorias do SINDIJOR e da FENAJ

16/07/19 - 13:32:26

Os jornalistas sergipanos e brasileiros voltam às urnas nesta terça, quarta e quinta-feira, para eleger as nova Diretorias do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Sergipe (SINDIJOR-SE) e da Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ).

Em Sergipe, apenas uma chapa se inscreveu para concorrer à Diretoria da entidade representativa dos Jornalistas e do Jornalismo no estado. Encabeçada pelo atual vice-presidente Edmilson Brito, a chapa “Unidos por um Sindicato cada vez mais forte” tem Milton Alves Júnior como candidato à vice-presidente da entidade.

Paralelamente a eleição do SINDIJOR, ocorre também a eleição para a nova Diretoria da Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ). A atual presidenta Maria José Braga concorre à reeleição, que também tem chapa única. O presidente do SINDIJOR-SP, Paulo Zocchi, é o candidato à vice-presidente da entidade máxima de representação dos Jornalistas no Brasil.

Credibilidade

Mostrando a força e a credibilidade de Sergipe, o Sindicato dos Jornalistas Sergipanos conquistou duas vagas na Diretoria da FENAJ. Paulo Sousa ocupará o cargo de Diretor Institucional, enquanto Edmilson Brito ocupará o cargo de vice-presidente regional Nordeste II.

“Primeiro, agradeço a todos os jornalistas pela confiança depositada em meu nome pelas duas gestões que fizemos, com muita transparência, responsabilidade e zelo pelo nosso Sindicato. Entregarei o SINDIJOR ao futuro presidente em excelentes condições, com sede própria, contas superavitárias e muita organização. E tenho certeza que Edmilson dará continuidade a essa gestão que fortaleceu a categoria e impôs respeito ao Jornalismo sergipano”, agradece Paulo Sousa, que deixará o comando do SINDIJOR em setembro, após dois mandatos consecutivos.

O futuro presidente Edmilson Brito destaca a importância da união dos jornalistas para que a categoria possa continuar avançando e conquistando novos desafios.

“Será uma honra enorme presidir essa entidade que tem um papel indispensável no fortalecimento da comunicação em Sergipe, especialmente o Jornalismo, mas também na democracia e nas liberdades de imprensa e expressão. Sabemos dos enormes desafios que teremos pela frente, principalmente neste momento em que o sindicalismo sofre todo tipo de ataque, mas unidos, com criatividade, coragem e determinação venceremos os obstáculos que virão. Avançar e avançar é o nosso objetivo”, salienta Edmilson Brito.

As eleições para as Diretorias do SINDIJOR e da FENAJ acontecem até a quinta-feira, das 8h às 17h, na sede do SINDIJOR, localizada à Rua Maruim, 767, esquina com a Avenida Gonçalo Prado Rollemberg, no Centro de Aracaju. Os jornalistas também podem votar nas urnas itinerantes.

Conheça a chapa “Unidos por um Sindicato cada vez mais forte”

Presidente – Edmilson Santos Brito

Vice-presidente/Secretaria Geral – Milton Alves Junior

Adjunta da Secretaria Geral – Iracema Corso Cabral Guimarães

Secretaria de Finanças – Claudomiro Ribeiro de Santana

Adjunto da Secretaria de Finanças – Anderson Oliveira Machado

Secretaria de Registro e Fiscalização – Max Augusto Santos de Araújo

Secretaria de Formação e Sindicalização – Caroline Rejane Sousa Santos

Adjunto da Secretaria de Formação e Sindicalização – Denise Gomes da Silva

Secretaria Jurídica, de Saúde e de Assistência – Guilherme de Oliveira e Silva Fraga

Adjunto da Secretaria Jurídica, de Saúde e de Assistência – Fredson Navarro Silva de Deus

Secretaria de Imprensa, Comunicação e Cultura – Paulo de Sousa

Adjunto da Secretaria de Imprensa, Comunicação e Cultura – Tâmara Carla Oliveira Santos Kivel

Secretaria de Relações Institucionais e Sociais – José Gilton Feitosa Silva

Adjunto da Secretaria de Relações Institucionais e Sociais – José Marcos dos Santos

Conselho Fiscal: titulares – José Edson Araújo do Carmo, Raimundo Macedo Ferreira e Marcos Augusto Borges Torres

Suplentes – Joedson Teles Simões e Diego Oliveira Santos de Gois

Comissão de Registro e Fiscalização do Exercício Profissional: titulares – Noel Lino dos Santos, Aline Cristina de Aragão Menezes, Henrique Maynart Garcez Vieira Filho e Nivaldo Cândido de Souza

Suplentes – José Lupércio Santos e Ronaldo Sales Bezerra

Comissão de Ética, Direitos Humanos e Liberdade de Expressão: Jairo Alves de Almeida, Hipácia Andrade Nogueira Prado e Miralda Santos.

