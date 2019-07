Pacatuba adere a ação do TCE que busca aprimorar controle interno das prefeituras

A ação foi proposta pela conselheira Susana Azevedo, que assinou o Termo juntamente com o prefeito do município, Alexandre Martins, e o procurador do Ministério Público de Contas, Luis Alberto Meneses.

Na ocasião, ela enfatizou ser função do controle interno “fiscalizar atos dos gestores, e levar ao conhecimento do Tribunal os casos em que houver má administração do dinheiro público”.