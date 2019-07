Prefeitura da capital promove atividades de prevenção no Dia do Homem em Aracaju

Para celebrar o Dia Internacional do Homem – 15 de julho, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio da Unidade Básica de Saúde (UBS) Augusto Franco, realizou, nesta segunda-feira, 15, atividades de promoção e prevenção à saúde do homem, na Praça da Juventude, no bairro Farolândia.

Enfermeira da UBS Augusto Franco, Raquel Tavares destaca que a atividade foi uma iniciativa das equipes da unidade juntamente com os residentes de Enfermagem Obstétrica e Saúde da Família da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Na ação, foram ofertados testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C, aferição de pressão arterial, teste de glicemia e meatoscopia, onde é verificado se há algum tipo de alteração no ouvido externo das pessoas.

Segundo a gerente da UBS, Suzicleide Carvalho, esta ação tem como objetivo alertar o homem para cuidar da saúde dele, porque, geralmente, ele não procura a unidade de saúde. Então viemos até esta praça porque aqui é um espaço em que encontramos muitos homens, alguns vêm para fazer ginástica, pois é um dos polos do Programa Academia da Cidade, e outros são trabalhadores. Os agentes comunitários de saúde da UBS convocaram os homens para participar e atraí-los para irem sempre à unidade fazer a prevenção da própria saúde”, explicou.

Para o servidor da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), que está em férias, Gilmar Vieira de Melo, 60, a iniciativa da UBS é positiva. “Eu mesmo estava passando e fui abordado pelos agentes de saúde e resolvi fazer todos os testes. É muito bom para sabermos se temos algum problema de saúde, até agora comigo está tudo bem”, frisou.

O técnico de otorrinolaringologia, Eudo Souza, 54, estava passando pela praça e foi fazer os testes. “Nós, homens, realmente relaxamos com a nossa saúde e precisamos nos atentar mais e procurarmos mais os serviços de saúde”, enfatizou.

Foco na prevenção

A coordenadora da Área Programática e Estratégica da SMS e responsável pelo Programa Municipal de Saúde do Homem e do Idoso, Kamila Fialho, disse que a SMS trabalha a saúde do homem com mais ênfase no Dia do Homem, Dia dos Pais e no Novembro Azul, datas dedicadas à saúde do homem.

“Estas datas são marcos para dar visibilidade à saúde dos homens para além da doença, porque, geralmente, os homens só buscam os serviços de saúde quando já estão adoecidos. Por isso, aproveitamos estas datas para chamar a atenção deles quanto à prevenção na porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), que é a Atenção Básica, onde oferecemos os exames de rotina, o pré-natal do parceiro, os grupos de prevenção, incentivamos a fazerem atividades físicas e a participarem dos polos da Academia da Cidade”, reforçou Kamila.

