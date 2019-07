PSC LANÇA MANUELA COSTA COMO PRÉ-CANDIDATA A PREFEITA RIACHÃO DO DANTAS

16/07/19 - 04:55:30

Realizada hoje em Riachão do Dantas, a convenção partidária do PSC homologou o nome da advogada Manuela Costa como pré-candidata do partido a prefeita nas eleições suplementares que ocorrerão em 1º de setembro. A pré-candidata a vice é Josinete Lopes de Almeida (Netinha), filiada ao PL.

Em um discurso emotivo, Manuela Costa disse que conduzirá a campanha com humildade, respeito e que lutará para que Riachão volte a ser administrada com respeito e voltada para as necessidades da população. “Não temos grandes estruturas e nem o apoio de governos, mas contamos com o mais importante: a força quem vem do povo. Estamos confiantes e na certeza da vitória”, afirmou.

Manuela foi secretária municipal de Assistência Social da ex-prefeita Gerana Costa que, ao lado do marido, o também ex-prefeito Laelson Menezes, estará no palanque da coligação PSC-PL. “Hoje não é um dia de festa, mas de um recomeço, uma reconstrução. Riachão precisa de políticos compromissados e que querem bem ao povo. Manuela já fez muito pela Assistência e tenho certeza que fará ainda mais por nosso município”, destacou Gerana.

Texto e foto Ascom coligação “nossa força vem do povo”