PT realiza convenção e escolhe candidato em Riachão do Dantas

16/07/19 - 10:11:51

Uma grande festa aconteceu na tarde desta segunda-feira (15) no município de Riachão do Dantas, durante a convenção do Partido dos Trabalhadores (PT) para a homologação da chapa “Ninguém nunca fez tanto, em tão pouco tempo. O trabalho não pode parar!” e que tem Pedro da Lagoa o pré-candidato a prefeito e vice-prefeito José Dorieds Santos Ribeiro de Tanque Novo.

“Obrigado às lideranças, amigos e ao povo de Riachão do Dantas que demonstrou a certeza que o trabalho não pode parar”, disse Pedro da Lagoa, prefeito interino e pré-candidato.