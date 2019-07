Saúde divulga calendário de atuação da Brigada Itinerante de Combate à Dengue

16/07/19 - 14:38:12

Nesta terça-feira, 16, estará em Pedra Mole. Na quarta e quinta-feira, 17 e 18, os agentes irão combater os criadouros no município de Moita Bonita

Com a missão de eliminar os criadouros para impedir o ciclo de vida do mosquito Aedes Aegypti e reduzir a incidência das arboviroses, a Brigada Itinerante de Combate à Dengue atuará em quatro municípios durante esta semana. Contando com 50 agentes de endemias, a força-tarefa do governo do Estado, gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) com o apoio da Fundação Estadual de Saúde (Funesa) na capacitação dos profissionais e entrega dos kits de trabalho, foi criada para apoiar os municípios que estão em situação de alto e médio risco de infestação do mosquito causador da Dengue, Zica e Chikungunya.

Nessa segunda-feira, 15, a brigada atuou no município de Nossa Senhora do Socorro e nesta terça-feira, 16, estará em Pedra Mole. Na quarta e quinta-feira, 17 e 18, os agentes irão combater os criadouros no município de Moita Bonita. Na sexta-feira, 19, os agentes de endemias estarão em Nossa Senhora de Lourdes. A seleção dos municípios a receber a Brigada obedece os critérios de índice de infestação (alto e médio) e o registro de casos.

De acordo com informações da diretora de Vigilância em Saúde, Mércia Feitosa, a força-tarefa atua em duas frentes: eliminação mecânica dos criadouros e educação em saúde, neste último caso, conscientizando a população para a adoção de medidas domésticas preventivas. “A Dengue é um problema de saúde pública e seu controle exige, essencialmente, a contribuição da população”, disse.

Segundo ela, entre as medidas domésticas que a população pode adotar estão: não deixar água parada evitando o nascimento do mosquito; deixar sempre bem tampados e lavar com bucha e sabão as paredes internas de caixas d’água, poços, cacimbas, tambores de água ou tonéis, cisternas, jarras e filtros; não acumular água em pratos de vasos de plantas. Coloque areia fina até a borda do pratinho; não juntar vasilhas e utensílios que possam acumular água como tampinha de garrafa, casca de ovo, latinha e embalagens; entregar pneus velhos ao serviço de limpeza urbana, caso precise mantê-los, guarde em local coberto.

Fonte e foto SES