VALBERTO EMPOSSA NOVO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO PARREIRAS HORTA

16/07/19 - 15:28:20

O secretário de Estado da Saúde, Valberto de Oliveira, empossou na manhã desta terça-feira, 16, no cargo de diretor Administrativo-Financeiro da Fundação Parreiras Horta, Wanderley Correia. O ato aconteceu no Centro Administrativo da Saúde Senador Gilvan Rocha, durante reunião do Conselho Curador da Fundação. “O professor Wanderley chega para reforçar nossa equipe de trabalho e conduzir a gestão administrativa da fundação, que tem um papel fundamental na saúde pública de Sergipe”, disse Valberto de Oliveira.

O novo diretor administrativo assumiu o cargo afirmando que a sua missão é a de trabalhar em benefício da sociedade. “É um desafio me confiado pelo governador Belivaldo Chagas, que tem o compromisso de oferecer à população sergipana serviços de saúde de qualidade e eu pretendo dar o melhor de mim”, disse o empossado.

Wanderley Correia tem experiência em gestão pública, particularmente no cargo que assumiu. Seu currículo vai de deputado estadual a diretor comercial e financeiro da Deso, passando pelo cargo de secretário de Obras da Prefeitura de São Cristóvão, sua terra natal.

A presidente da Fundação Parreiras Horta, Luciana Déda, disse estar satisfeita com o nome escolhido pelo governador para compor a diretoria Administrativo-Financeira da entidade. “Wanderley Correia tem experiência em gestão e é um nome idôneo. Vamos somos esforços e trabalharmos pelo bem comum través do Lacen, do hemose ou do serviço de Verificação de Óbitos (SVO)”, declarou.

O Instituto Parreiras Horta gerencia o Laboratório Central (Lacen), que desenvolve pesquisas na área de saúde pública e está entre os oito mais renomados do país na sua área; o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) e o Serviço de Verificação de Óbitos (SVO).

Foto: Flávia Pacheco

ASCOM SES