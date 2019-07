SINTASA ACOMPANHA PERÍCIA NAS BASES DO SAMU DE TRÊS MUNICÍPIOS DO INTERIOR

16/07/19 - 15:10:26

O Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe (Sintasa) acompanhou mais uma vez o perito designado pelo Tribunal de Justiça de Sergipe para inspecionar a base dos municípios de Propriá, Rosário do Catete e Laranjeiras do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Sergipe. Essa iniciativa feita pelo Sintasa tem a missão de denunciar as condições precárias nas acomodações das bases do Samu e do quantitativo insuficiente de ambulâncias.

Na base da Samu do município de Propriá, as condições de infraestrutura e higiene estão ruins, locais com mofo, pias que não estão apropriadas para o funcionamento, acúmulo e local inadequado de lixo hospitalar prejudicial à saúde dos funcionários e segurança precária devido ao baixo tamanho do muro da unidade. No entanto, as ambulâncias estão em perfeitas condições de trabalho e são de último modelo de linha.

Em Rosário do Catete, a ambulância da unidade está em pleno uso e só precisa trocar um dos pneus. Mas devido à falta de profissionais para formar uma equipe, como condutor, técnico, enfermeiro e médico, hoje a ambulância se encontra parada. A parte das acomodações dos funcionários está em péssimas condições, com goteiras, parte elétrica danificada e forros sujeitos a desabar.

A base de Laranjeiras só funciona em anexo ao posto de saúde da cidade, mas como o posto está passando por reforma as equipes foram transferidas temporariamente para Aracaju, sendo assim o perito junto com os envolvidos irá remarcar a visita para outra data.

“Essa medida da Justiça está sendo muito proveitosa e de grande relevância para todos os trabalhadores. Dá para perceber que umas bases já estão em reforma e outras já começaram a iniciar. Um ponto para reavaliar é a comunicação entre funcionários, hoje ela é feita apenas por celulares dos próprios agentes, o uso de rádio poderia ser pensado no caso de falta de cobertura de rede em locais isolados” afirma o gerente do Sintasa, Janderson Alves, que acompanhou a perícia.

Fonte e foto Sintasa