Vencedores do Prêmio Banco do Nordeste de Jornalismo serão anunciados na sexta

16/07/19 - 05:44:32

Nesta sexta-feira, 19 de julho, serão conhecidos os vencedores do Prêmio Banco do Nordeste de Jornalismo em Desenvolvimento Regional – Edição 2019. O anúncio será feito às 14h30, como parte da programação do XXV Fórum Banco do Nordeste de Desenvolvimento, que comemora os 67 anos do BNB. O evento será realizado na sede da instituição em Fortaleza.

O concurso recebeu 284 inscrições, que concorrem ao Grande Prêmio Nacional, para trabalhos que tratem sobre “Microcrédito urbano como ferramenta de desenvolvimento econômico e social”, a prêmios nacionais por mídia (TV, rádio, internet e mídia impressa), a prêmios estaduais, ao prêmio extrarregional, para trabalhos realizados fora da área de atuação da instituição, e ao universitário.

Os trabalhos jornalísticos premiados apresentam iniciativas de promoção ao desenvolvimento regional realizadas no Nordeste, norte de Minas Gerais e do Espírito Santo de diferentes perspectivas: econômica, turística, educacional, cultural e ambiental.

Conheça os finalistas da Edição 2019 do Prêmio Banco do Nordeste de Jornalismo:

Aline Guedes, Sâmara Gonçalves e Josemi Cavalcante, da Rádio Band News FM Manaíra, da Paraíba

Ana Mary C. Cavalcante e Mateus Dantas, do jornal O Povo, do Ceará

Eulália Camurça, Susy Costa, Camila Lima, Tiago Melo, Carlos Marlon, Nelton Alves, Adauto Alves, Janelton Vale, Mateus Ferreira e Adriana Castro, da TV Verdes Mares, do Ceará

Georgina Maynart, do Jornal Correio, da Bahia

Igor Jácome, do Rio Grande do Norte

Irna Cavalcante; Raone Saraiva, Beatriz Cavalcante, Marcelo Justino, Mateus Dantas, Evilásio Bezerra; Mauri Melo, do jornal O Povo, do Ceará

Jéssica Welma de Assis Gonçalves, Rafael Luís Azevedo, Nasion Frota, Felipe Soares e Iago Monteiro, da Tribuna do Ceará

João Vitor Menezes, Sergio Silva Jr, Fabiana Siqueira, Berg Souza e Bruno Ataide, da TV UFPB, da Paraíba

Josafá Bonifácio da Silva Neto, Juliana Correia Almeida, da Rádio UFS, de Sergipe

Júlio Vieira, Ike Yagelovic, da Rádio BandNews FM, de Minas Gerais

Jussara Santa Rosa, Fernando Cardoso, Osiel Pontes, Raimundo Soares e Walter Junior, da Clube, do Piauí

Larissa Bastos Pinheiro, Gazetaweb, de Alagoas

Luiz Ribeiro dos Santos, do Estado de Minas, de Minas Gerais

Luiza Freitas, do Jornal do Commercio, de Pernambuco

Rammom Monte, do Portal Correio, da Paraíba

Wanderley das Neves Ramos e André Mendes Parga, da TV Difusora, do Maranhão

Fórum de Desenvolvimento

O XXV Fórum Banco do Nordeste de Desenvolvimento é realizado nos dias 18 e 19 de julho, em paralelo com o XXIV Encontro Regional de Economia, com o tema Nordeste: Empreendedorismo e Inovação.

Os eventos são promovidos em parceria pelo BNB e pela Associação Nacional de Centros de Pós-Graduação em Economia (Anpec). As inscrições estão abertas e podem ser feitas gratuitamente pelo site: www.bnb.gov.br/forum-de-desenvolvimento.

Banco do Nordeste