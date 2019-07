10ª Festa Amigos do Leite começa em Santa Rosa do Ermírio

Programação terá leilão de vacas de alta lactação e exposição de resultados de Inseminação Artificial

Tem início nesta quarta-feira, 17, a décima edição da Grande Festa Amigos do Leite de Santa Rosa do Ermírio, povoado do município de Poço Redondo, no Alto Sertão sergipano. O evento será realizado até o dia 20 de julho, no Parque dos Cajueiros, e promete movimentar a economia da bacia leiteira com uma vasta programação, que inclui exposição e venda de animais. A secretaria de Estado da Agricultura do Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri) apresentará, no evento, os primeiros resultados do Programa de Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF).

De acordo com o representante da organização do evento, Odair José de Oliveira, o povoado está entre os maiores produtores de leite de Sergipe, com produção de mais de 100 mil litros de leite por dia. “Santa Rosa do Ermírio é a ‘terra do leite’, com maior produção por metro quadrado em Sergipe. A festa proporciona o aumento no número de negócios firmados no setor e a interação entre agricultores e produtores do Alto Sertão, com troca de conhecimentos na área de bovinocultura e caprinocultura, tecnologias para o campo e negociação de animais”, conta o organizador.

O secretário da Agricultura, André Bomfim, ressalta que o evento é de grande importância para o fomento da cadeia produtiva leiteira. “Por essa razão, através da Seagri e da Emdagro, o governo de Sergipe tem apoiado o evento todos os anos, disponibilizando assistência técnica e logística, mas este ano estamos com novidades. Vamos apresentar, na exposição, os primeiros resultados do Programa de Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF), desenvolvido para fortalecer a produção de leite na região por meio do melhoramento genético”, informou.

Programação

A programação inclui o torneio leiteiro de caprinos e bovinos, concurso da rainha do leite, passeata dos tratores, clube da bezerra, exibição de filmes através do ‘Cine Senar’ e feira de agricultura familiar. Além disso, o evento também contará com a venda de 30 lotes de vacas de alta lactação no “Leilão Genética Amigos do Leite” e exposição ranqueada da raça com reconhecimento da maior associação de gado leiteiro do Brasil – a Associação Brasileira dos Criadores de Girolando. Expositores dos estados da Bahia, Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte também estarão presentes.

