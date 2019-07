A pressa para divulgar fake news

17/07/19 - 00:23:37

O nome do ex-governador João Alves Filho esteve ontem em todos os grupos sociais de Sergipe. Esnobaram informações tristes e cruéis. Muito ruim para quem as lia e piores para a família que estava debruçada sobre um problema grave, que se tornou refém de mentiras impiedosas. Um dia tenso para familiares e amigos de João Alves, desde o momento em que se anunciou sua internação na UTI do Hospital Santa Luzia, em Brasília.

Sofri isso em menor proporção – inclusive pela dimensão de um nome como o de João. Submetido a uma cirurgia, para me livrar de uma infecção generalizada, o locutor de uma rádio anunciou, na “mais absoluta primeira mão”, a minha morte. Nossa! É muito triste. É de uma crueldade imensurável, além de falta de respeito ao ser humano e de irresponsabilidade absurda. Entende-se que algum dia todos terão essa notícia. Mas a sua antecipação é perversa. Gente, é muito perversa.

Alguns grupos chegaram a usar a informação mentirosa como se fosse passada por familiares. Foi o caso do ex-deputado e ex-prefeito de Propriá, Luciano de Menininha, que teve de gravar um vídeo e publicar nos grupos, desmentindo que “tenha passado informação sobre João Alves”. Luciano é sobrinho do ex-governador. Um radialista complementou uma notícia ontem a citando como exclusiva: “Ele (João) está em estado gravíssimo mesmo. Que ele morre de hoje (terça) para amanhã (quarta) ninguém tem dúvida não, tá!”

Jogar com vidas é muito perigoso. A pressa na informação chega a uma conclusão lastimável, como a postada pelo ilustrado radialista. O “furo” sobre casos que já se alastram nos meios de comunicação, não é meritório e sequer faz sentido. A vida de um cidadão como João Alves Filho, “um homem que construiu Sergipe”, tem que ser preservada, resguardada, admirada e respeitada até o último suspiro, o qual demore muito. A ânsia de cometer fake news tem que ser controlada pela repercussão e consequência que a falsa informação provoca, principalmente à mulher e filhos.

Sinceramente, nenhum jornalista precisa se arvorar de ter divulgado primeiro uma notícia triste e que atinge sentimentos de pai para filho (ou vice-versa).

João Alves internado

A noticia geral que circulou ontem desde cedo em Sergipe e outros Estados foi sobre o ex-governador João Alves Filho. Não há informação da causa do mal súbito, mas João sofre de Alzheimer já há alguns anos.

*** Ele foi internado na UTI do Hospital Santa Luzia, em Brasília, e ficou sob cuidados médicos e da família.

Boatos e incômodos

Um fato que chocou a sociedade: boa parte dos grupos sociais noticiou a morte de João Alves, numa antecipação fora de ética e sem respeito à família, com objetivo único de informar primeiro uma notícia lamentável.

*** Para se divulgar uma notícia sensível é preciso que se cheque tudo, ter paciência em apurar os fatos e não se preocupar em ser o primeiro, mas em ser verdadeiro.

Informações de Brasília

A internação de João Alves Filho foi comentada por alguns poucos políticos que apareceram em Brasília. A maioria lamentou o seu estado de saúde e admitiu que “ele teve participação ativa na política de Sergipe”.

*** – João Alves tem um nome forte no Nordeste e é adorado pelos sertanejos do seu estado, por defender uma região mais forte e assistida pelos poderes públicos, disse um dos políticos, em rápida conversa no Congresso.

Batalha com Lula

Um detalhe que marcou a presença política de João Alves como governador: ele manteve posição firme contra a transposição do rio São Francisco e foi perseguido pelo então presidente Lula da Silva.

*** João Alves tinha razão: a transposição foi um engodo e o rio perdeu sua força no Nordeste.

Uma boa notícia

Cristina Alves, filha de João Alves, deu uma boa notícia por volta das 18:30 horas de ontem: “acabamos de sair da UTI e o médico disse que ele está melhorando”.

*** – Já começaram a diminuir a medicação e a função renal estabilizou, disse ela.

De Valadares sobre João

O ex-senador Valadares (PSB) disse ontem que acompanha o noticiário sobre João Alves com preocupação e tristeza: “trata-se de uma pessoa humana extraordinária, em cuja fisionomia transmitiu em todos os momentos de sua vida alegria, confiança e otimismo”.

*** Disse mais: “com ele tive encontros e desencontros de natureza política sem, no entanto, abrirmos mão do respeito que sempre nutrimos um pelo outro. Rezo para que ele melhore a sua saúde, e continue a viver com familiares e amigos”.

Fábio e reforma

O deputado federal Fábio Mitidieri, em entrevista ao radialista Carlos Ferreira, disse ontem que “mente quem diz que a reforma da Previdência prejudica os mais pobres e privilegia os mais ricos”.

*** Segundo Mitidieri a reforma, ao contrário do que dizem alguns, também alcança os políticos de uma forma geral, além dos bancos.

Não é irmão siamês

Sobre críticas de petistas, por ter votado favorável à reforma, Fábio Mitidieri disse a Carlos Ferreira que sempre foi e continua sendo aliado do PT, “mas não é irmão siamês e muito menos obrigado a seguir o que o partido determina aos seus filiados”.

*** – Votei a favor por entender que o Brasil precisa voltar a crescer, gerar emprego e renda, concluiu.

Não deixa o PRB

O ex-deputado Jairo de Glória (PRB) disse ontem que não pensa em mudar de partido: “não seria neste momento em que a sigla esteja fragilizada, por não termos mandatos estadual e federal, mais porque ainda somos um partido forte no estado”.

*** Embora tenha recebido convite do MDB, através de Sérgio Reis, e do DEM, por José Carlos Machado, “permaneço no PRB”.

Continua firme na sigla

Jairo acrescentou que continua firme no PRB para ajudar aos “companheiros e amigos, como Heleno Silva e Jony Marcos.”

*** Disse que o PRB vai disputar Prefeitura de Monte Alegre, de Aquidabã, Heleno em Canindé do São Francisco e o próprio Jairo em Glória.

*** – Alem de outros pré-candidatos de musculatura que vão disputar outras prefeituras no próximo ano, disse.

“Memórias da Resistência”

Será esse o título do livro que o jornalista e historiador Jorge Carvalho já concluiu e será lançado em agosto. Revela a atuação do MDB em Sergipe desde o período da ditadura e até os momentos atuais.

*** Memórias da Resistência fala de nomes que optaram em combater o golpe militar do que se aliar a ele. Foi o caso de José Carlos Teixeira, Seixas Dória, Jackson Barreto e outros.

Biografia de Jackson

Jorge Carvalho começou a escrever a biografia do ex-governador Jackson Barreto desde o início da sua atuação política até hoje. O livro mostra toda a caminhada de JB, sempre à esquerda.

*** O livro que conta a história de Jackson será lançado no início do próximo ano…

Ezequiel e Machado

O presidente regional do DEM, José Carlos Machado, teve uma conversa demorada com o ex-prefeito de Capela, Ezequiel Leite, e o convidou para ingressar no partido.

*** As conversas vão continuar, mas Ezequiel ficou de analisar em razão de sua candidatura à Prefeitura de Capela.

Eliane se solidariza

A vice-governador Eliane Aquino (PT), através do twitter, se solidarizou com os familiares do ex-governador João Alves Filho, “nesse momento de apreensão e cuidados em seu tratamento”.

*** Na mensagem, Eliane pede: “que Deus olhe por sua saúde”!

Trabalha em silêncio

O ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) trabalha em silêncio e tem conversado com lideranças políticas para manter o partido forte e competitivo.

*** Amorim está evitando falar sobre política neste momento, mas vem atuando com discrição nos bastidores.

Prefeitura de Itabaiana

Eduardo Amorim revela que pretende disputar a Prefeitura de Itabaiana, mas ainda fala disso na base do “pode ser” e só tratará do assunto a partir do próximo ano.

*** Amorim deve ser candidato com apoio do prefeito Valmir de Francisquinho: “com ele é só decidir”, disse.

Infidelidade partidária

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, publicou ontem nas redes que nesta quarta-feira fará uma reunião da Executiva Nacional com a Comissão de Ética do partido, para tratar dos casos de infidelidade partidária da semana passada.

*** Diz ainda que votar a favor da reforma da previdência é mais grave que ter apoiado o golpe contra Dilma.

Fábio contra expulsão

O deputado Fábio Henrique (PDT) disse ontem que não é favorável à expulsão de deputados do partido que votaram favorável à reforma da previdência: “acho que deveria ouvir mais a opinião dos parlamentares”.

*** Admite que haja uma reprimenda, mas sem expulsar deputados os parlamentares.

Um bom bate papo

Gilson de licença – O prefeito de Estância, Gilson Andrade (sem partido) pede licença por alguns dias e a vice, Adriana Leite (PRB) assume o mandato.

Bom mandato – Gilson Andrade vem fazendo um bom mandato à frente de Estância, com pagamento dentro do mês e aumento salarial nesse período de dificuldades.

Desejo de legendas – Gilson Andrade está sem partido e vem sendo “alvo do desejo de legendas” que o procuram para tê-lo em seus quadros e disputar a reeleição.

Sobre filiação – Até o momento não há novas informações sobre a filiação do radialista Gilmar Carvalho no DEM, partido que hoje é de seu interesse.

Taxa do Uber – Uber passa a cobrar taxa de até R$ 12 para cancelamento de viagens e o tempo de suspender o pedido cai para dois minutos.

Abraçar Venâncio – Ontem muita gente esteve com o ex-deputado Venâncio Fonseca para comemorar o seu aniversário. Quase todos os deputados foram abraçá-lo.

Sobre Daniela – O nome da delegada Daniela Garcia tem sido comentado entre o grupo político Novo para disputar a Prefeitura de Aracaju. Daniela está em Brasília.

Sem movimento – Alguns deputados estaduais resolveram viajar neste período de recesso e a Assembleia está sem movimento intenso. Apenas a administração funciona.

Parada hétero – Não me sentiria bem participando da Parada Orgulho Hétero. A vida, os gestos e as opções não precisam orgulhar a ninguém. Basta exercê-las.