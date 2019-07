Acusado de tráfico de drogas reage a prisão e morre em troca de tiros com policiais

17/07/19 - 06:59:32

Uma operação policial que foi deflagrada desde as primeiras horas desta quarta-feira (17) no município de Itabaiana tem até o momento um morto e um preso. A operação visa combater homicídios e tráfico de drogas.

As informações passadas pela SSP são de que um suspeito de tráfico de drogas, identificado como Jorge Fernando Silva Costa, foi morto ao reagir à prisão no Conjunto Euclides Paes Mendonça, naquele município. Apesar de ter sido socorrido e levado para o hospital, ele não resistiu e morreu.

O outro suspeito e acusado de tráfico, Mateus Santos Cruz, não reagiu e foi preso em sua residência. Com ele foi encontrado pinos de cocaína e um revolver calibre 38.

Veja a nota divulgada pela SSP sobre a operação

Equipes da Delegacia Regional de Itabaiana deflagraram operação que resultou na localização de Jorge Fernando Silva Costa, investigado por homicídio, e na prisão de Matheus Santos Cruz, por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. A ação ocorreu nesta quarta feira, 17, com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM).

De acordo com o delegado Hilton Duarte, que coordenou a ação, Jorge tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e já havia sido preso diversas vezes também pela prática do mesmo crime. Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão e de prisão, o suspeito reagiu a prisão. Houve confronto, ele foi atingido, socorrido, mas acabou morrendo em um hospital.

Em continuidade a operação, as equipes seguiram para a residência de Matheus. Ele era parceiro do primeiro suspeito na prática de alguns crimes. Na casa dele, foram encontrados um revólver calibre 38 e diversos pinos de cocaína. Diante do material encontrado, ele foi preso e encaminhado à unidade policial para lavratura do flagrante e adoção das medidas legais cabíveis.

A Polícia Civil reitera que a população também pode contribuir para a prisão de suspeitos de ações criminosas e elucidação de crimes. Informações e denúncias podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.