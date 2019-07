Assessor sergipano participa de maior evento de investimentos do mundo

17/07/19 - 05:43:58

O assessor de investimentos Wilden Junior representou Sergipe no único escritório do Norte/Nordeste a ter um stand no maior evento de investimentos do mundo, a Expert 2019 promovida pela XP Investimentos que aconteceu no Transamérica Expo Center em São Paulo.

O assessor sergipano prestigiou palestras com grandes nomes internacionais como Ben Bernanke, ex-presidente do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos e o nadador e maior medalhista olímpico da história, Michael Phelps.

Wilden voltou com a bagagem enriquecida do que há de mais atual na área de investimentos e economia e já deve aplicar os novos conhecimentos no atendimento aos seus clientes em Sergipe através da BP Investimentos.

Fonte e foto: Rodrigo Alves.