Belivaldo recebe novo comandante da Capitania dos Portos de Sergipe

Com a saída do capitão de Fragata Alessandro Pires Black Pereira, assume o novo capitão dos Portos de Sergipe, o capitão de Fragata, Guilherme Conti Padão

O governador Belivaldo Chagas recebeu nesta quarta-feira (17), o capitão de Fragata Alessandro Pires Black Pereira, juntamente com o novo capitão dos Portos de Sergipe, o capitão de Fragata, Guilherme Conti Padão. Durante a visita de cortesia de apresentação do novo capitão à frente da Capitania dos Portos de Sergipe, o governador Belivaldo Chagas destacou a atuação da Marinha do Brasil no estado.

“A Capitania dos Portos de Sergipe tem papel importante em nosso estado e agradeço o trabalho realizado pelo capitão Alessandro Black, ao tempo que desejo muito sucesso ao capitão Guilherme Padão. Vamos manter a parceria que já temos há muitos anos, em prol do interesse comum de servir bem à população sergipana”, reconheceu o governador Belivaldo Chagas.

Para o capitão Black a sensação é de missão cumprida. “Fizemos muitas realizações no campo social, tentando aproximar a população da Capitania, as atividades da Marinha, aqui em Sergipe, com a sociedade sergipana. Colocamos o Farol em posição de destaque, prevendo que em breve ele seja mais um atrativo turístico para a cidade. Tentamos, dentro da nossa capacidade, ampliar a fiscalização, tanto é que nós temos um índice muito baixo de acidentes no estado, o que nos tranquiliza no tocando ao serviço de prevenção”, declarou o capitão.

Assumindo o comando da Capitania do próximo dia 26 de julho, o capitão de Fragata, Guilherme Conti Padão se diz feliz com o novo desafio. “O governador sempre foi muito amigo, parceiro da Marinha, e a Capitania dos Portos de Sergipe estará à disposição do governo do Estado para qualquer necessidade que ele tenha em relação a Marinha. Estou vindo Rio de Janeiro, mas já conheço o Nordeste de missões pela Marinha e sempre tive um carinho muito grande por Aracaju, como aviador naval já tive várias oportunidades de fazer pousos aqui”.

Transporte de gás pelo mar

Sergipe tem sido destaque nacional por conta da produção de gás no estado. E o governador também destacou a importância da parceria com a Capitania, no que se refere ao transporte desse produto via mar. “Com a descoberta do gás, Sergipe tem grandes desafios no mar, e a Marinha tem um papel muito importante nesse processo de desenvolvimento do nosso estado. Respeito e admiro o trabalho da instituição e reafirmo que estamos sempre à disposição para colaborar com a Capitania dos Portos no que for necessário”, disse Belivaldo.

“Com toda essa parte offshore das plataformas, do transporte, a gente prevê que esse desenvolvimento vai vir pelo mar. Por isso é muito importante que Sergipe dê atenção nesse sentido e aproveite a oportunidade, que é única. Assim, a Capitania vai estar presente para ajudar na segurança e prover todas as necessidades que o estado de Sergipe puder nessa área, relativo à autoridade marítima”, declarou o capitão Black.

Disponibilidade reforçada pelo novo comandante da Capitania dos Portos de Sergipe. “A planta de gás que vai ser implementada aqui gera novas perspectivas econômicas para o estado com maiores demandas. Também tem o retorno dos investimentos da Petrobras, e isso a Capitania vai estar pronta sempre, para colaborar com a sociedade e com o povo sergipano para que consiga se desenvolver”, afirmou o capitão Padão.

