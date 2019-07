Boletim médico do quadro de saúde de João Alves diz que seu estado é grave, mas estável

17/07/19 - 17:59:32

O hospital Santa Luzia em Brasília, onde João Alves está internado, divulgou um boletim médico na tarde desta quarta-feira (17) para informar o quadro de saúde do ex-gpvermador.

O boletim médico diz que o quadro de saúde do ex-governador é grave mas estável. Ainda segundo o hospital, “ele foi colocado em ventilação mecânica”.

Veja o que diz a nota do hospital:

O paciente João Alves deu entrada no hospital no dia 15 de julho de 2019 com quadro grave de sepse pulmonar. Ele foi colocado em ventilação mecânica invasiva sob uso de sedativos e em uso de medicações para estabilizar a pressão arterial. No momento, ele continua em ventilação mecânica invasiva, com redução da quantidade de medicações para pressão arterial e com suspensão dos sedativos. O quadro dele é grave, porem estável.