BPRp desarticula quadrilha em operação contra o tráfico e prende seis pessoas

17/07/19 - 12:50:36

Durante operação contra o tráfico de drogas no conjunto Parque dos Faróis, o Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) na tarde de terça-feira (16), prendeu seis pessoas e apreendeu dois adolescente. Na ação também foram apreendidos uma arma de fogo, 1,6 kg de maconha, quatro balanças de precisão, oito aparelhos de som, um módulo e diversas peças de motocicletas.

Após trabalho de levantamento realizado pelo núcleo de inteligência do BPRp, foi constatado que em uma rua do conjunto Parque dos Faróis existia cotidianamente a comercialização de entorpecentes, bem como a guarda de sons e de peças de motocicleta, supostamente provenientes de roubo.

Com a informação passada via núcleo de informação, uma operação foi montada e militares do BPRp deslocaram-se até o local. Durante as ações de abordagem, foi encontrado com três suspeitos e duas adolescentes, inicialmente, 1,6 kg de maconha.

Dando prosseguimento à ação, os radiopatrulheiros, após apreenderem o entorpecente, uma busca na residência dos suspeitos foi efetuada, sendo encontrado num quarto um revólver calibre .32 com cinco munições e diversas peças de moto desmontadas.

Na cozinha, foram encontradas quatro balanças de precisão, e Vitor Afonso dos Santos Rodrigues, um dos suspeitos, admitiu que vendia com os outros dois indivíduos, identificados como Anthony Silva Santos e George Santos Matos, entorpecentes dos mais variados tipos.

Ainda durante a abordagem, Vítor revelou que negociava as peças de motos, encontradas pelos policiais, com Luciano da Silva Barreto, William Rodrigues Nascimento e Gilvan Ailton Farias dos Santos em troca de drogas e que mostraria onde esses suspeitos estavam.

No local informado, os indivíduos foram abordados e com eles foi encontrado diversos aparelhos de sons de variadas marcas e mais peças de motocicleta, provenientes de ação delituosa. Diante do exposto, todos os suspeitos e materiais apreendidos foram conduzidos à Central de Flagrantes onde todas as medidas legais foram adoadas.

Informações e foto SSP