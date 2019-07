SAMUEL FAZ O INTERMÉDIO ENTRE GOVERNO E COMISSÃO DE REFORMADOS DA PM

17/07/19 - 05:01:37

Posto Imediato da reserva é, mais uma vez, tema de discussão.

Na manhã desta terça-feira (16), o deputado Capitão Samuel participou de uma reunião na Secretaria Estadual de Planejamento, ao lado das Associações de Militares da Reserva, com o Governador Belivaldo Chagas, que lutam pelo Posto Imediato.

Depois de longa discussão sobre o tema, o governador deixou claro que não pode efetuar o pagamento do Posto Imediato sem a autorização do Tribunal de Contas de Sergipe. Diante do quadro, ficou definido que será montada uma comissão com a presença do deputado Capitão Samuel, da secretaria estadual de administração, da secretaria de segurança pública, da secretaria da Fazenda e da Procuradoria Geral do Estado. Esta comissão tem o objetivo de convencer os Conselheiros do TCE a tomar uma decisão diferente, permitindo que o governador possa fazer o pagamento aos Policiais e Bombeiros da reserva.

Durante a conversa diversas possibilidades foram pensadas para uma possível recusa por parte dos Conselheiros do TCE. Uma delas é a criação de uma Lei que seja aprovada pela Assembleia Legislativa e executada assim que for publicada.

Segundo o Capitão Samuel a discussão com o governador Belivaldo Chagas foi bastante proveitosa. “Acredito que esta comissão, capitaneada pelas Associações da Reserva, vai avançar para solucionar o problema do Posto Imediato, ressalta Samuel.

Na oportunidade, o Capitão Samuel solicitou que o governador receba as Associações de Militares da ativa. De pronto Belivaldo atendeu o pedido, onde o parlamentar ficou de agendar a data para que os Militares possam apresentar as suas reivindicações.

Por Ane Isabelle

Foto assessoria