CBVD divulga lista de convocados para os Jogos Parapanamericanos Lima 2019

17/07/19 - 11:08:54

A Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes (CBVD) divulga nesta terça-feira, 16, a lista dos atletas convocados que disputarão os Jogos Parapanamericanos realizados no mês de agosto em Lima, no Peru. Ao todo foram relacionados 24 nomes, sendo 12 da seleção feminina e 12 da seleção masculina.

O Brasil é o atual tricampeão com o time masculino (2007, 2011 e 2015) e duas vezes vice-campeão com as meninas (2011 e 2015). Caso as seleções repitam o feito, garantem vaga nos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020. Nesta relação de atletas, a equipe feminina aparece três novas jogadoras e no time masculino a renovação é ainda maior, com seis novatos, se compararmos com os times do Rio 2016.

As duas seleções têm como base os times que representaram o Brasil nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, onde as mulheres ficaram com o Bronze e os homens no quarto lugar. No último campeonato mundial da modalidade, realizado em 2018, a seleção masculina levou o Bronze e a feminina ficou com a 5ª colocação.

Confira a relação de convocados:

Seleção Masculina

Anderson Rodrigues dos Santos (IPP Brasil/PR) Daniel Jorge da Silva (IPP Brasil/PR) Daniel Yoshizawa (Sesi/SP) Diogo Rebouças (Vasco da Gama/RJ) Fabricio da Silva Pinto (Sesi/SP) Gilberto Lourenço da Silva (Instituto Ética/SP) Leandro da Silva Santos (SESI/SP) Leandro Henrique da Silva (Instituto Athon/SP) Renato Leite de Oliveira (SESI/SP) Samuel Henrique Arantes (Instituto Ética/SP) Wellington Platini Silva da Anunciação (SESI/SP) Wescley Conceição de Oliveira (Vasco da Gama/RJ)

Seleção Feminina

Gabrielle Aparecida Marchi (Adfego/GO) Edwarda Dias de Oliveira (Sesi/SP) Gizele Maria Da Costa Dias (Sesi/SP) Adria Jesus da Silva (Adap/GO) Pamela Pereira (Adap/GO) Camila Maria Leiria de Castro (Adfego/GO) Nathalie Filomena de Lima Silva (Sesi/SP) Géssica Thais Souza de Araujo (Anthares/AL) Jani Freitas Batisita (Adap/GO) Vanessa de Souza Seracinskis (ADD/SP) Nurya de Almeida Silva (Adap/GO) Laiana Rodrigues Batista (Sesi/SP)

