Centro Médico do Trabalhador realiza força tarefa na rede elétrica do Nestor Piva

17/07/19 - 13:51:55

Desde as primeiras horas desta quarta-feira, 17, o Centro Médico do Trabalhador [responsável pela gestão na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva], através de força tarefa realizada com a Secretária Municipal de Saúde e a Empresa Energética de Sergipe (Energisa) realiza serviços de manutenção e prevenção elétrica na unidade.

De acordo com Jória Dias (Gerente Administrativa) a energia elétrica é um insumo que exige muitos cuidados para que não haja intermitência em seu fornecimento.

Por isso, segundo Jória, a unidade de saúde necessita de uma infraestrutura de gerador capaz de atender suas necessidades de abastecimento.

Durante o período de manutenção, os atendimentos aos pacientes não sofreram interrupção. Com o acolhimento, estabilização, laboratório, ortopedia funcionando normalmente.

Fonte e foto assessoria