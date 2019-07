Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa segue até esta quinta, dia 18

17/07/19 - 17:00:45

Em parceria com a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal da Assistência Social, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa iniciou, nesta terça-feira, 16, a 2ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Com o tema “Os Desafios de Envelhecer no Século XXI e o Papel das Políticas Públicas”, o evento tem continuidade nesta quarta e quinta-feira, dias 17 e 18, no auditório da Igreja do Espírito Santo, no bairro Santo Antônio.

A programação conta com palestras, apresentações culturais, rodas de conversas, trabalhos em grupo e outras atividades que objetivam provocar reflexão e discussão acerca dos avanços e desafios da execução das políticas públicas destinadas às pessoas idosas.

Na manhã desta quarta-feira, a programação do evento apresenta a Palestra Magna ‘Os Desafios de Envelhecer no Século XXI e o papel das políticas públicas’, ministrada pela assistente social Rosária de Souza Rabelo, Especialista em Políticas Públicas na área de Assistência Social, que será seguida por um debate.

Segundo a presidente do Conselho da Pessoa Idosa, Maria José, a Conferência oportuniza aos participantes o fortalecimento do diálogo. “É uma oportunidade de unirmos os diversos atores que atuam em defesa dos direitos das pessoas idosas para podermos dialogar, mostrar os principais problemas relacionados às políticas públicas destinadas às pessoas da melhor idade e exigir que sejam elaboradas ações com mais eficiência”, explica.

Confira a programação da 2ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa:

Dia 17/07 (quarta-feira)

8h – Credenciamento

9h – Leitura do Regimento Interno

9h30 – Apresentação Cultural

10h – Intervalo para o coffee break

10h30 – Palestra Magna: Os Desafios de Envelhecer no Século XXI e o papel das políticas públicas que será proferida pela Assistente Social Rosária de Souza Rabelo, Especialista em Políticas Públicas na área de Assistência Social.

11h – Debate

12h – Intervalo para o almoço

13h – Divisão dos grupos por Eixos Temáticos

14h – Trabalhos em Grupo

1 – Direitos Fundamentais na Construção/Efetivação das Políticas Públicas:

Saúde, Assistência Social, Previdência, Moradia, Transporte, Cultura, Esporte

e Lazer.

2 – Educação: Assegurando direitos e emancipação humana

3 – Enfrentamento da violência dos direitos humanos da Pessoa Idosa

4 – Os Conselhos de Direitos: Seu Papel na efetivação do controle social na

geração e implementação das políticas públicas.

16h – Encerramento com coffee break

Dia 18/07 (quinta-feira)

8h – Apresentação cultural

9h – Plenária Final com apresentação e votação das propostas elaboradas pelos grupos

10h – Escolha e aclamação dos delegados para a Conferência Estadual

10h30 – Encerramento com coffee break