DEPUTADO LUCIANO BISPO REVALIDA TÍTULO DO INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO

17/07/19 - 05:00:42

Foi aprovado pela Casa Legislativa de Sergipe o Projeto de Lei de nº 54/2019 que revalida o título de Utilidade Pública Estadual do Instituto Fabinho do Abrigo (IFA), localizado no município de Itabaiana. O projeto, que foi votado por unanimidade pelos parlamentares da casa, é de autoria do presidente da Alese, deputado estadual Luciano Bispo (MDB).

A partir da aprovação do referido projeto, ficou revalidado o reconhecimento público por parte do Poder Legislativo ao IFA – anteriormente denominado de Associação Comunitária dos Amigos e Moradores do Bairro São Cristóvão e Adjacências. A associação comunitária foi fundada no ano de 1987, e ao longo de 32 anos vem atuando na área de saúde mental, além de outros projetos sociais. No ano de 2017 a associação passou por uma mudança estatutária, e passou a ser denominada de Instituto Fabinho do Abrigo (ITA).

Diante desse cenário, o deputado estadual Luciano Bispo reconhece e reafirma a concessão do título de Utilidade Pública da instituição, relevantes prestações de serviços à coletividade.

IFA

O IFA é uma Organização da Sociedade Civil (OSC), instituição sem fins lucrativos que sobrevive de doações advindas de diversos seguimentos da comunidade. Instituto funciona na praça Juviniano dos Santos, nº 73, no bairro São Cristóvão, no município de Itabaiana.

O ITA administra dois módulos residenciais e assistenciais em saúde mental, sendo a “Residência Terapêutica Luz do Sol”, situada na rua José Ferreira Lima nº 855, no bairro Serrano e a “Residência Terapêutica Luz da Lua”, situada na praça General João Pereira nº 648, no centro da cidade serrana.

Ambos módulos assistem e cuidam de pessoas portadoras de transtornos mentais com históricos de longos anos de internações e que perderam seus laços familiares e ou foram rejeitados por estes.

