GOVERNO FEDERAL RECONHECE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE RIACHUELO

17/07/19 - 13:33:55

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu a situação de emergência no município de Riachuelo por causa das chuvas que superaram a média histórica e o esperado para todo o mês de julho no estado e que acabou desalojando a população e causando transbordamento de rios. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (17) e autoriza a liberação de aproximadamente R$ 600 mil para ajuda humanitária à população atingida pelas fortes.

A situação de emergência havia sido decretada pela prefeita Candida Leite (MDB) na tarde da quinta-feira (11), devido às chuvas que caíram no município. No domingo (14), o secretário de Defesa Civil Nacional coronel Alexandre Lucas, esteve em Sergipe e vistoriou as regiões atingidas.