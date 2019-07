INSCRIÇÕES PARA CAPACITAÇÃO SIMULAÇÃO EM SAÚDE ESTÃO ABERTAS

Estão abertas as inscrições para o Curso Simulação em Saúde, pactuado entre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e a Associação Brasileira de Educação Médica. No total, são ofertadas 431 vagas, destinadas a 17 centros de treinamento nas cinco regiões do país. O início da capacitação está previsto para agosto de 2019, e o término para março de 2020.

As inscrições estão sendo feitas, presencialmente, até 2 de agosto nas gerências de Ensino e Pesquisa de cada hospital participante. Para Sergipe são disponibilizadas 25 vagas, sendo 12 para o HU-UFS e 13 para o Hospital Universitário de Lagarto.

De acordo com o gerente de Ensino e Pesquisa do HU-UFS, Roque Pacheco, o intuito é desenvolver a capacitação de multiplicadores. “A capacitação para colaboradores do HU-UFS e HUL-UFS está centrada nas áreas de disciplinas práticas da graduação e residência médica, docentes, preceptores não docentes, gestores e profissionais da área de saúde, com o objetivo de qualificar a atuação em ensino, pesquisa e extensão dos centros de treinamento referenciais por meio de simulação”, detalha o gerente.

Poderão concorrer às vagas professores que ministram disciplinas práticas na graduação e programas de residência em saúde, preceptores e gestores ligados aos hospitais da Rede Hospitalar Ebserh. Com carga horária de 180 horas na modalidade semipresencial, o curso será realizado no Ambiente Virtual de Aprendizagem da Escola Ebserh Educação Corporativa (3EC) e nos Centros de Simulação Clínica de cada hospital universitário federal ou instituição federal de ensino superior para aplicação das estações práticas.

Para ter acesso a todas as informações do edital de seleção, clique aqui.

Sobre a Rede Hospitalar Ebserh

O Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (HU-UFS) faz parte da Rede Hospitalar Ebserh desde outubro de 2013. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) foi criada em 2011 e, atualmente, administra 40 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência.

Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), e, principalmente, apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas.

Devido a essa natureza educacional, os hospitais universitários são campos de formação de profissionais de saúde. Com isso, a Rede Hospitalar Ebserh atua de forma complementar ao SUS, não sendo responsável pela totalidade dos atendimentos de saúde do país.

Por Andreza Azevedo, com informações da Coordenação de Comunicação Social da Ebserh