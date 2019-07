João Alves continua internado, respira com ajuda de aparelhos e em coma induzido

17/07/19 - 09:35:52

O ex-governador João Alves Filho, 78 anos, internado desde a última segunda-feira (15), após sofrer uma mal súbito, continua no hospital em Brasília. O seu estado de saúde apresentou melhoras mas ele continua em coma induzido.

Na manhã desta quarta-feira (17) a jornalista Ana Alves, filha do ex-governador, disse que “o alzehimer é devassalador. Ele está respirando mecanicamente, com ajuda de aparelhos e em coma induzido. Todos os filhos estão aqui ao lado da senadora Maria”, explicou a jornalista.

Ana contou ainda que o pai estava muito esquecido e não se lembrava das coisas, porém segundo a filha, “Estive ontem lá, pedi sua benção e ele apertou minha mão. Senti que ele estava me ouvindo”, disse Ana, afirmando que João Alves, apesar da doença, ainda se lembrava de um grande amigo, o seu motorista, Aparecido.

Ainda segundo ela, os médicos começarão a diminuir os sedativos para que ele possa voltar ao normal. “João coragem não desiste e precisa de muita oração. Eu, ele, nós, pedimos orações para ele”, disse Ana

Melhora – por volta das 18 horas desta terça, uma das filhas do ex-governador disse que ele estava melhorando. “Acabamos de sair da UTI e o médico disse que ele está melhorando. Já começaram a diminuir a medicação e a função renal estabilizou”. disse.

A senadora Maria do Carmo, esposa de João Alves, também comentou sobre a situação, informando que “João Alves tem tido uma melhora no quadro de saúde e que deve deixar a UTI nas próximas horas”, disse a senadora no final da tarde de ontem.

Com informações do programa Impacto, na rádio Jornal