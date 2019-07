Lista dos professores que se candidataram para vagas nas escolas de ensino médio

No período de 17 a 22 de julho, eles deverão comparecer à Divisão de Recrutamento e Seleção de Pessoal para indicar em quais unidades de ensino preferem lecionar

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio do Núcleo Gestor de Educação em Tempo Integral (NGETI/GS), divulga em seu portal o resultado final da lista dos professores que se candidataram para as vagas nas escolas de ensino médio de tempo integral e que se inscreveram via edital de carta-convite. No período de 17 a 22 de julho, eles deverão comparecer à Divisão de Recrutamento e Seleção de Pessoal (Dires/Seduc) para indicar em quais unidades de ensino preferem lecionar. Ao todo são 40 inscritos, sendo seis para professores de Biologia, 18 de Física, nove de Matemática e sete de Sociologia.

De acordo com o coordenador de gestão do Núcleo Gestor de Educação em Tempo Integral (NGETI/GS), da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), Rodrigo Araujo, existem vagas em todas as Diretorias Regionais de Educação (DREs), sendo assim, os professores poderão indicar onde preferem ser lotados.

“A gente espera resolver a maior parte das nossas necessidades. A ideia é que os professores já estejam lotados e atuantes na escola ainda neste mês de julho. Até lá, já queremos ter concluído todo o processo de lotação e apresentação dos docentes nas escolas”, disse Rodrigo.

O coordenador de gestão explica que os professores de cada DRE têm preferência, mas há situações em que algumas regionais não tiveram demanda. Desta forma, professores de outras DREs poderão manifestar interesse em atuar nesses locais.

A carta-convite teve como objetivo contratar por um período de dois anos professores de disciplinas que, no primeiro Processo Seletivo realizado no início deste ano, não tiveram candidatos formados em número suficiente. “Com esse edital, nós possibilitamos a entrada de professores para atuar no Ensino Integral por um período temporário de até dois anos”, declarou.

A lista pode ser conferida clicando aqui.