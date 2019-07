“Mataram” João

17/07/19 - 08:20:09

A internet mudou para melhor a comunicação entre as pessoas, deu outro ritmo e segurança às atividades empresariais e encurtou as distâncias mundo a fora. É uma bênção! Mas os efeitos colaterais da Web são devastadores. Isso ocorreu ontem, quando internautas irresponsáveis passaram toda a tarde “matando” o ex-governador João Alves Filho (DEM). O show de mentiras começou após ele ter sido internado, às pressas, num hospital de Brasília. Teve até quem publicasse no WhatsApp a nota de falecimento de João Alves. Felizmente, ele está vivinho, já apresentando alguma melhora. Por conta de tamanha crueldade, a família do velho líder político teve que se dividir em acompanhar o delicado quadro de saúde do ex-governador e postar mensagens nas redes sociais desmentindo o sua morte. Os danos causados pelas irresponsáveis feke news foram maiores por se tratar de um homem público que governou Sergipe por três vezes e teve dois mandatos como prefeito de Aracaju, além de ter sido ministro do Interior. É lastimável que, na pressa para ser o primeiro a divulgar uma informação, pessoas inescrupulosas espalhem notícias falsas sem se incomodar com os prejuízos causados por seu ato irresponsável, criminoso até. Só Jesus na causa!

Reajuste condenado

O partido Cidadania quer anular o reajuste de 16,3% a que teve direito o governador Belivaldo Chagas (PSD). Ele foi beneficiado com majoração idêntica concedida aos desembargadores, em dezembro passado. A legenda pretende ir à Justiça para impedir que o salário do governador continue agregado ao da Magistratura. Esta ação deveria alcançar também os conselheiros do Tribunal de Contas de Sergipe que, a exemplo de Belivaldo, tiveram R$ 5 mil de reajuste. Enquanto isso, os servidores estaduais estão, há mais de cinco anos, a pão e água. Crendeuspai!

De olho no pleito

De olho nas eleições do próximo ano, o PROS quer aumentar o número de filiados. Nesta quarta-feira, o partido promoverá uma campanha de filiação visando atrair lideranças políticas que pretendem disputar o pleito de 2020. Segundo o presidente da legenda, Cézar Viana, a campanha de filiação também vai se estender ao interior, visando fortalecer a sigla na maioria dos municípios. O principal líder do PROS em Sergipe é o ex-deputado estadual Robson Viana.

Pra torcida

O corregedor nacional do Ministério Público, Orlando Rochadel, quer explicações de Deltan Dallagnol e Roberson Pozzobon, procuradores da Lava Jato. Os dois são suspeitos de cometerem falta funcional ao, supostamente, se articularem para lucrar com palestras pagas. Quer apostar uma mariola de goiaba como este processo será arquivado, tal qual o que foi aberto, em janeiro último e por motivo semelhante contra o mesmo Deltan? Marminino!

Reforma do mal

A reforma da Previdência Social interessa aos banqueiros e às grandes empresas. Quem pensa assim é a sindicalista Vera Lúcia, ex-candidata à presidência da República pelo PSTU. Segundo a moça, os deputados federais que apoiam a famigerada reforma têm consciência que ela afronta à classe trabalhadora, pois foi concebida para salvar os bancos e as grandes corporações. Vera jura que a aprovação da reforma previdenciária vai aumentar a pobreza, o subemprego e a violência. Danôsse!

Martelo batido

O PSD e o DEM estarão unidos na próxima disputa pela Prefeitura de Lagarto. Pelo menos foi o que ficou definido, ontem, num encontro entre a deputada estadual pessedista Goretti Reis e o presidente do DEM em Sergipe, José Carlos Machado. Segundo a parlamentar, graças à tradição e a força da família Reis, os demistas “marcharão com o nosso agrupamento na eleição de Lagarto”. Machado fez questão de ressaltar a credibilidade, seriedade e o respeito do ex-deputado estadual Artur Reis, pai de Goretti. É vero!

Rogai por eles!

E Nossa Senhora do Carmo levou, ontem, vários políticos ao interior sergipano. Ao lado da ex-prefeita Esmeralda Cruz (PT), o ex-governador Jackson Barreto (MDB) prestigiou a procissão em louvou à padroeira de Carmópolis. Já o ex-senador Antônio Carlos Valadares e o ex-deputado federal Vavazinho – ambos do PSB – assistiram a missa em homenagem a Nossa Senhora do Carmo no povoado Tabuleirinho, em Poço Verde. Aff Maria!

Discutindo preços

Pré-selecionadas para disputar o arrendamento da Fafen, em Laranjeiras, as empresas Acron, Formitex e Proquigel estão discutindo sobre subsídios com o governo estadual. Elas querem redução dos valores do ICMS e da água fornecida pela Deso. O governador Belivaldo Chagas (PSD) se disse disposto a debater os valores do tributo estadual e da água, porém alertou aos empresários que sobre o preço do gás usado pela fábrica de fertilizantes eles devem tratar com o governo federal. Ah, bom!

Serviço itinerante

O Tribunal Regional Eleitoral está oferecendo aos eleitores de Itabaiana o atendimento biométrico itinerante. Até o final deste mês, a galera pode ter acesso a alistamento, revisão, transferência e segunda via do título eleitoral. O serviço está sendo oferecido nas escolas Maria Faustina Barreto (bairro Queimadas), Luiz Floresta (povoado Bom Jardim) e na Escola Rural do povoado Mangabeira. Além do serviço itinerante, o atendimento no Cartório Eleitoral de Itabaiana está funcionando normalmente. Então, tá!

Meu pai pai!

De um bebinho, numa bodega de Aracaju, após ouvir o presidente Jair Bolsonaro (PSL) jurar não ser nepotismo indicar o herdeiro Eduardo para a embaixada brasileira nos EUA: “O nome disso é filhotismo. E dos mais descarados”. Cala-te, boca!

