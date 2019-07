Ministério Público convida a Amese para audiência pública sobre estrutura da PM

17/07/19 - 05:15:57

A Associação dos Militares do Estado de Sergipe (Amese) recebeu na tarde desta terça-feira (16) o convite do Promotor de Justiça Deijaniro Jonas Filho para audiência pública a ser realizada no próximo dia 06 de agosto, para tratar de assunto referente à estrutura e ao efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Para o presidente da AMESE, sargento Jorge Vieira: “É notória a situação de abandono em que se encontram os nossos militares. As estruturas físicas se encontram em ruínas, muitas viaturas estão baixadas por falta de manutenção. Além disso, há carência de efetivo e os que se encontram na labuta estão desmotivados pelos seis anos sem a reposição inflacionária, falta de EPI’s e recebendo um ticket-refeição de míseros 8 reais. Esperamos que o Ministério Público, nosso parceiro histórico, ajude a corrigir esses problemas”.