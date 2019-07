MPE oferece denúncia contra suspeito de matar Ana Paula com golpes de marreta

17/07/19 - 16:07:03

O Ministério Público Estadual (MPE) através da promotora de justiça Cláudia Daniela de Freitas Silveira Franco, da 8ª Vara Criminal, protocolou nesta quarta-feira (17), a denúncia por homicídio quadruplamente qualificado contra Victor Aragão da Silva, acusado pela morte da consultora de vendas de veículos Ana Paula de Jesus Santos, em maio deste ano no Bairro José Conrado de Araújo, em Aracaju. Ela foi morta com golpe de marreta na cabeça dentro da residência do casal.

Segundo a promotora do MPE, ele foi denunciado por homicídio com quatro qualificadoras, sendo eles: motivo torpe, meio cruel, recurso que impossibilitou que defesa da vítima, por esta estar dormindo, e contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino. Além disso, ele também foi denunciado pelo crime do artigo 340 do Código Penal, que trata sobre comunicação falsa de crime.

À época, Victor Aragão teve mandado de prisão temporária expedido por solicitação da delegada Luciana Pereira. Ela tentou converter o mando em prisão preventiva, mas o pedido foi negado pelo juiz Daniel de Lima Vasconcelos, da 8ª Vara Criminal de Aracaju.

O suspeito está em liberdade desde julho quando a Justiça de Sergipe expediu um alvará de soltura para ele.

Foto: Facebook/arquivo pessoal