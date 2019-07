Nomeações confirmam movimentação da prefeita de Nossa Senhora Aparecida

17/07/19 - 11:02:33

A prefeita de Nossa Senhora Aparecida, Vera Santos (MDB), reeleita em 2016, começa a se movimentar para tentar emplacar um nome de sua confiança em 2020 e assim manter o monopólio do município. Vera, correligionária e da mesma escola política do ex-governador Jackson Barreto, sabe bem o peso de conseguir manter a base aliada e tentar trazer descontentes e não-alinhados com o grupo de oposição da cidade.

Para isto, a gestora demitiu no fim de 2018 várias pessoas de quem já não gozavam da mesma confiança de antes começou uma série de nomeações que começaram em janeiro deste ano. Ate junho passado Vera renomeou e trouxe novos nomes para dentro de sua administração cerca de 80 pessoas, devidamente nomeadas e cuja publicação está no Diário Oficial do Município.

Entre os contemplados existem familiares e aliados dos vereadores Erinaldo da Cruz, Professor Nal e Zé de Donira. Coincidentemente estes três parlamentares já afiançaram apoio a uma pré-candidatura de Clarinaldo Andrade, cunhado da prefeita mas que não é o nome preferido dela.

Quem foi beneficiada nesta série de nomeações foi a esposa do ex-padre Douglas Gonçalves, cujo nome vem sendo ventilado como o que mais tem a simpatia de Vera.