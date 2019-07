Placas de veículos perdidas no período de chuvas ainda podem ser resgatadas

17/07/19 - 16:58:26

Os motoristas que perderam placas dos seus veículos em pontos de alagamentos de Aracaju, devido às recentes chuvas que atingiram a cidade na semana passada, ainda podem retirar as placas de identificação na sede da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju. Mais de 230 foram resgatadas pelos agentes de trânsito e, até o momento, 64 foram entregues aos seus proprietários.

Para a retirada da placa, o condutor do veículo precisa se dirigir ao setor de reserva da SMTT (na Rua Roberto Fonseca, 200, Inácio Barbosa) e apresentar um documento com foto e o documento do veículo. O condutor também pode entrar em contato com o órgão, através do Disque Trânsito – 118 e verificar se a sua placa está entre as resgatadas.

Veículo sem placa

O diretor de Trânsito da SMTT, Thiago Alcântara, alerta os condutores sobre a obrigatoriedade das placas de identificação nos veículos. “É preciso estar atento ao fato de que é infração de trânsito conduzir o veículo sem as placas. Por isso, quem perdeu placa, pode vim à sede da SMTT verificar se sua está entre as encontradas ou ligar para o 118”, informa.

Transitar pelas ruas da cidade sem uma das placas é considerado infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), gerando uma multa no valor de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação do motorista. A confecção de uma nova placa pode custar até R$ 45 nas emplacadoras da cidade. Além da taxa de segunda via cobrada pelo Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran), no valor de R$16,81.

Thiago aconselha ainda que os proprietários dos veículos registrem um boletim de ocorrência. “Pedimos que façam o boletim de ocorrência em caso de não recuperação da placa. Isso pode evitar vários problemas ao condutor em caso de um possível uso criminoso em carros roubados”, explica o diretor de Trânsito da SMTT.