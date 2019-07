POLÍCIA CIVIL SOLICITA AUXÍLIO PARA PRENDER LADRÕES DE MOTOCICLETAS

As investigações são conduzidas pela Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) e o crime foi praticado durante a noite do dia 19 de junho, na Rua Itaporanga, no Centro da capital.

As imagens do circuito interno do local, que estão sendo utilizadas na investigação, mostram o momento em que dois homens armados chegam, ameaçam e roubam o veículo da vítima, no momento em que se preparava para deixar o local.

Informações e denúncias sobre os envolvidos podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.