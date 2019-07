PREFEEITO GILSON ANDRADE TRANSMITE O CARGO PARA A VICE ADRIANA LEITE

Decreto Legislativo concede ao Prefeito Gilson Andrade o gozo de 15 dias de férias

O prefeito de Estância, Gilson Andrade de Oliveira, fez a transmissão do comando do Executivo Municipal para a vice-prefeita, professora Adriana Leite (PRB), em cerimônia realizada nesta quarta-feira, 17, no Salão Nobre do Paço Municipal. A prefeita em execício ocupará o cargo pelo período de 15 dias, em virtude do período de férias concedido ao prefeito Gilson Andrade pelo Decreto Legislativo nº 14 de 16 de julho de 2019.

A solenidade contou com a presença de várias autoridades entre vereadores, secretários municipais, servidores, lideranças comunitárias e membros da imprensa. O prefeito, Gilson Andrade abriu a cerimônia fazendo a transmissão simbólica do cargo ao cumprimentar a vice-prefeita Adriana Leite. Na fala ele destacou o comprometimento da equipe e que todos na prefeitura estarão a disposição da prefeita em exercício.

“Nos últimos dois anos e sete meses trabalhei incansavelmente, de domingo a domingo, na busca de soluções para os inúmeros desafios da nossa querida Cidade Jardim. Agora, nesses 15 dias eu vou aproveitar para cuidar da saúde, recarregar as energias e espairecer um pouco. Deixo o comando da prefeitura com a prefeita em exercício, Adriana Leite, que pelo seu perfil cuidará dos interesses do município com o maior zelo e total responsabilidade. E ao final do período de férias, retornar com mais energia e disposição, com a bateria recarregada”, pontou o Gilson.

Na sequência aconteceram as assinaturas das autoridades no livro de ata, oficializando a posse da prefeita em exercício. Ao fazer uso da palavra, Adriana afirmou que é uma honra assumir essa importante função pública e poder dirigir o comando da cidade por alguns dias. “Fico muito agradecida de poder substituir o prefeito Gilson Andrade durante suas merecidas férias, e pela confiança em mim, depositada e materializada por esse gesto de transmissão do cargo. Nesse período, seguirei suas diretrizes e tenho a certeza que contarei com o apoio de toda a equipe que integra a Prefeitura Municipal de Estância nessa missão. Então, fico muito feliz de ser a quarta mulher a assumir o comando do executivo municipal , e peço a Deus sabedoria para conduzir os destinos da nossa cidade pelos próximos 15 dias”, disse Adriana.

O ex-prefeito Ivan Leite, e esposo da prefeita em exercício, expressou o seu contentamento pela iniciativa do prefeito em abir espaço para sua vice no período do gozo de férias. “Está de parabéns o prefeito Gilson Andrade pela iniciativa, que merecidamente tira uma licença de 15 dias de férias, e de parabéns a professora Adriana Leite por assumir esse honroso cargo. Adriana chegou em Estância como professora na Escola Luz e Vida e tem toda a responsabilidade de trabalho e, sem dúvida, ira substituí-lo com muito amor, com muita dedicação, querendo o bem de Estância e querendo o bem do nosso povo”, expressou.

O vice-presidente da Câmara, Sandro Barreto, ressaltou a atitude do prefeito Gilson Andrade. “Esse gesto demostrado pelo prefeito Gilson Andrade é um gesto grandioso e democrático. Também externa a sua gratidão ao ex-prefeito Ivan Leite, ao retribuir o gesto de passar o comando da prefeitura para sua vice, Adriana Leite. Então, o nosso prefeito tira umas merecidas férias para esse homem que tem trabalhado muito, e sai de um mês muito corrido como os festejos juninos de Estância, tendo que conciliar com as atribuições de prefeito e de médico, que não deixou de clinicar. Nada mais que merecido uns 15 dias de férias e peço a Deus que ilumine Adriana para que possa fazer um bom trabalho assim como o prefeito vem fazendo”, expressou Sandro.

O líder do prefeito na Câmara de Vereadores, o Vereador Misael Dantas, também presente na solenidade, comenta sobre o gesto do prefeito Gilson Andrade. “O Prefeito Gilson Andrade realizou um gesto democrático e legal. A vice-prefeita foi eleita no voto popular junto com o prefeito, logo tem a capacidade legal e a capacidade administrativa de assumir o cargo hoje. Então, eu entendo que hoje Estância vive um grandioso gesto de coesão de ideias, um gesto democrático e um gesto estritamente legal, já que o prefeito tem o direito de se afastar de suas funções, e esse afastamento foi devidamente autorizado mediante Decreto Legislativo pela Câmara Municipal”, disse.

