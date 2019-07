Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro oferece curso gratuito de Atende de farmácia

17/07/19 - 13:17:53

Na manhã desta quarta-feira, 17, a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, através do departamento de Juventude da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer, Turismo e Juventude (Semeltju), iniciou a capacitação para Atendente de Farmácia, numa parceria com a Faculdade Maurício de Nassau.

O curso foi iniciado hoje e as aulas serão realizadas semanalmente na sede da Semeltju, onde os 35 alunos irão ampliar os conhecimentos e buscar uma oportunidade no concorrido mercado de trabalho.

A secretária adjunta da Juventude, Tuane Costa , falou sobre o objetivo do curso. “Esse curso tem a parceria da Faculdade Maurício de Nassau e tem objetivo de atender e qualificar os jovens da comunidade para auxiliar na busca para uma vaga no mercado de trabalho”, disse. Já a representante da Maurício de Nassau, Laila Rodrigues, destacou a importância de trazer o curso para o município. “Hoje em dia a cada esquina tem uma farmácia e o mercado está pedindo pessoas qualificadas para trabalhar nessa área”, relata.

Um dos alunos do curso, Jezreel dos Santos, agradeceu a oportunidade de se qualificar e parabenizou a Prefeitura por oferecer o curso para a população. “Esse curso cria uma expectativa, porque o curso de atendente de farmácia é bem abrangente para quem desejar conseguir um emprego. Essa foi uma ótima decisão da Prefeitura e parabenizo o prefeito e a Semeltju por essa visão”, enfatiza.