PROMOTORA VOLTA A PEDIR O AFASTAMENTO DA PREFEITURA DE ROSÁRIO DO CATETE

17/07/19 - 10:43:45

A promotora Verônica de Oliveira Lazar, Promotora de Justiça convocada em substituição 9ª Procuradoria de Justiça, está pedindo o afastamento do prefeito de Rosário do Catete. O pedido da promotora é no sentido de não haver interferência nas investigações que apuram a nomeação de servidores “fantasmas” da prefeitura de Rosário do Catete.

A promotora explica que “requer o afastamento do Sr. Prefeito Etelvino Barreto Sobrinho, ora denunciado, do exercício cargo, enquanto durar a instrução criminal, nos termos do art. 2º, inc. II do Decreto-Lei 201/67”.

No pedido, a promotora diz ainda que “importa ressaltar, que a permanência do Sr. Prefeito no exercício do cargo, inclusive, já tendo sido condenado por improbidade administrativa em 2º grau (processo nº 201800715685), poderá prejudicar a coleta das provas testemunhais diante do poder conferido ao mandatário para nomear e exonerar servidores públicos municipais e dificultar o acesso aos documentos da Prefeitura Municipal”.

Segundo o Ministério Público, o atual Prefeito de Rosário do Catete, Etelvino Barreto de Sobrinho, foi o responsável pelas nomeações indevidas e também contribuiu para que os servidores “fantasmas” obtivessem vantagem patrimonial indevida. “Ciente de que estes não exerceriam qualquer serviço público, tão somente pautado em interesses pessoais e eleitoreiros e sem exigir nenhum tipo de controle de suas frequências ao trabalho”, diz o MP.