SENAC FAZ CAMPANHA DE DOAÇÕES PARA VÍTIMAS DA CHUVA EM SERGIPE

17/07/19 - 14:06:57

Colaboradores e alunos do Senac, sensibilizados com o problema de abastecimento provocado pelos danos decorrentes das fortes chuvas e das enchentes em Sergipe, iniciaram hoje, dia 17/07 uma mobilização para arrecadar doações e ajudar as famílias que se encontram em condição de desabastecimento em Aracaju e outras cidades. Serão coletados, leite em pó, alimentos não perecíveis, água mineral (garrafas, garrafões e galões), produtos de limpeza, toalhas, cobertores e lençóis. A campanha do Senac, remonta ao exitoso “Água Pra Viver”, desenvolvido pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, em 2017.

Participam da campanha, os colaboradores do Senac, alunos e sociedade em geral, que poderão entregar as doações em três unidades do Senac em Aracaju (Sede do Senac na Ivo do Prado, Anexo II na Rua Senador Rollemberg e Cacique-Chá na Praça da Catedral). A diretora regional do Senac, Priscila Felizola, disse que a campanha já está com ações definidas para impulsionar a arrecadação.

“Temos consciência que todos os problemas decorrentes de catástrofes naturais são muito severos com a comunidade, mas o pior deles é o desabastecimento. Eu acompanhei o problema pessoalmente, e informei ao presidente, Laércio Oliveira, que a situação é alarmante. Então discutimos uma forma de ajudar e ele entendeu que todos nós precisamos desenvolver a solidariedade e transformar isso em fraternidade”, disse a diretora regional do Senac, Priscila Felizola.

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, lembrou que uma das missões do sistema é promover o retorno social para a população do estado nos momentos em que o povo mais precisa e que a condição operacional do sistema promoverá um grande volume de arrecadação, com distribuição ágil para a população afetada pelo desastre gerado pelas chuvas fortes que atingiram a cidade.

“Nós realizamos a campanha “Água Pra Viver”, que levou mais de 100 mil litros de água para mais de quatro mil pessoas residentes no sertão sergipano, no período em que o estado foi afetado por uma seca severa. Dessa vez, a chuva provocou essa catástrofe e nós não poderíamos ficar omissos. O Senac brilhantemente teve essa iniciativa de promover a arrecadação. Nós temos o foco de ajudar a sociedade a se desenvolver e isso perpassa pela ação solidária”, afirmou Laércio Oliveira.

Alunos, colaboradores e voluntários do Senac estão em movimentação para conseguir levantar as doações que serão entregues nos próximos dias. “A campanha de arrecadação irá até o dia 23 de julho e a seguir, iniciaremos a distribuição”, finalizou.

por André Gusmão