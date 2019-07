Sinpol/SE dialoga com governador Belivaldo e reunirá categoria na próxima semana

A diretoria do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE) esteve reunida na manhã desta terça-feira, 16, com o governador Belivaldo Chagas. O encontro ocorreu na Secretaria de Estado da Administração (Sead) e contou com as presenças dos secretários das pastas da Segurança Pública, João Eloy; Administração, George Trindade; e Comunicação Social, Sales Neto.

“Nosso diálogo com o governador tratou de três pontos específicos, que foram a necessidade da aprovação do Projeto Oficial de Polícia Civil (OPC), revisão geral anual e reajuste salarial. No caso do OPC, o governador informou que não mudará o compromisso que fez com a categoria policial e destacou que os pontos acordados serão cumpridos. No tocante à revisão geral anual e reajuste salarial, apresentaremos as justificativas do Governo de Sergipe aos escrivães, agentes e agentes auxiliares durante Assembleia Extraordinária que será agendada com a categoria para a próxima terça-feira, 23, às 8h, em local a ser definido e divulgado amanhã”, destacou Adriano Bandeira, presidente do Sinpol/SE.

A diretoria do Sinpol/SE destacou que o diálogo foi positivo mas que há pontos divergentes e que os próximos encaminhamentos precisam ser definidos coletivamente. “Destacamos ao governador Belivaldo nossa defasagem salarial ao longo dos últimos nove anos e mostramos o descontentamento generalizado dos policiais civis que trabalham incansavelmente nos 75 municípios sergipanos. Temos pontos irrenunciáveis para lutar, a exemplo da revisão geral anual, que é um direito garantido pela Constituição Federal. Precisamos continuar mobilizados, unidos e preparados para futuros embates com o Governo de Sergipe”, finalizou Adriano Bandeira.

Fonte e foto assessoria