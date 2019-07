SINTESE: PREFEITO FAZ FESTA MAS ATRASA SALÁRIO DOS SERVIDORES NO INTERIOR

17/07/19 - 16:20:18

O prefeito José Carlos dos Santos, conhecido como Painho, pelo visto não está cuidando bem do funcionalismo público municipal. O atraso no pagamento dos salários tem sido constante, gerando caos na vida não só dos integrantes do magistério, mas dos servidores públicos municipais e consequentemente de suas famílias.

O SINTESE compreende a necessidade da Cultura e do Entretenimento, mas repudia que eventos sejam à custa dos pagamento em dia dos salários dos servidores que, por sinal, já cumpriram as suas funções.

“O recebimento dos salários dentro do mês trabalhado é um direito fundamental dos trabalhadores. Não é dado ao prefeito o direito de optar por realizar atrasos, ou seja, pagar um mês dentro do outro, violando a ordem de preferência ao pagamento da remuneração dos professores, já que os recursos da Educação possuem evidente fonte e são destinados regularmente para o município”, diz nota de repúdio divulgada pelos professores e professoras na última terça, dia 16.

por Caroline Santos – Sintese