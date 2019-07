Zezinho leva demandas de moradores de Santo Amaro à Secretaria da Administração

17/07/19 - 14:55:47

Nesta quarta-feira, 17, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) acompanhou representantes do Assentamento Caio Prado Júnior, de Santo Amaro das Brotas, em uma reunião com Wedson Andrade, superintendente de Patrimônio da Secretaria de Estado da Administração (Sead). O objetivo foi buscar alternativas para promover a regularização da área onde o assentamento está localizado.

“Os trabalhadores vieram solicitar a intermediação do diálogo para que possam ter a legalização do espaço onde residem e produzem. Há um ofício de 2014 destinado à Secretaria da Agricultura, à época, visando a doação da área para a criação e implantação de uma Colônia Agrícola no âmbito do programa Reforma Agrária. Eles nos informaram que já foi feita a divisória, o levantamento topográfico da área e, agora, é preciso destravar as burocracias para avançar”, afirmou Zezinho Sobral.

Os moradores do Assentamento Caio Prado Júnior participaram ao lado do professor Michael Santana, liderança do município de Santo Amaro das Brotas, que abraçou a causa. “São 43 famílias que residem na localidade. Elas moram e produzem. É momento de se unir e conversar com os órgãos competentes para solucionar a demanda. Procuramos o deputado Zezinho Sobral para ser o nosso interlocutor e ele prontamente nos atendeu. O Assentamento Caio Prado Júnior também é conhecido como Assentamento Porto, por ser às margens do rio Sergipe. A região tem grande potencial turístico e muitas embarcações saem de Aracaju e chegam ao local”, reforçou Michael, durante a reunião.

De acordo com o deputado Zezinho Sobral, o canal de diálogo foi aberto com a Sead e as tratativas serão iniciadas. “Os técnicos da Sead sinalizaram que já estão em contato com a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise) para certificar a titularidade do terreno e encontrar uma solução para regularizar. O órgão já está fazendo levantamento e, em breve, dará uma resposta. A equipe da Sead também se prontificou em ir até o Assentamento, junto com técnicos da Seagri, Emdagro e Secretaria de Estado da Inclusão (Seit) para conversar com as famílias, fazer os devidos cadastros e tomar providências. Vamos acompanhar os trâmites e ampliar o canal de diálogo”, complementou o parlamentar.

Fonte e foto assessoria