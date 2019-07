A Dona do Pedaço- Vivi pede Chiclete em casamento.Matador avisa aos familiares que não voltará ao Espírito Santos depois de cumprir sua ‘missão’

Agora que Camilo (Lee Taylor) está no passado, Vivi Guedes (Paolla Oliveira) só quer saber do futuro ao lado do seu verdadeiro amor, Chiclete (Sergio Guizé). Com o apoio total da família, a digital influencernão quer mais perder tempo. No capítulo desta sexta de A Dona do Pedaço, ela vai ousar e fará uma proposta ao amado.