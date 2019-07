Adolescente de 14 anos, autista, é estuprado e vídeo do crime é postado nas redes sociais

18/07/19 - 17:09:23

A Polícia Civil pediu a prisão preventiva de um homem suspeito de abusar sexualmente de um adolescente de 14 anos no município de Tobias Barreto.

O estupro foi gravado e divulgado nas redes sociais e segundo a SSP, informações da assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Segurança Pública, o ato sexual foi filmado por outros dois homens, que também responderão ao processo por participação no crime de estupro contra vulnerável.

Segundo o delegado Fábio Pimentel “na última sexta-feira uma senhora veio até a delegacia informar quem era o rapaz e que se tratava de um adolescente de 14 anos. Ela também disse que os pais dele tinham viajado e deixado o jovem aos cuidados dela”, disse.

Na delegacia, os pais do adolescente contou ao delegado que “o adolescente sofre de autismo associado com outra deficiência mental, que ainda vamos solicitar laudos médicos para atestá-la. Pedimos a prisão preventiva de um dos envolvidos, o responsável pela gravação já se apresentou na delegacia e estamos investigando a participação de uma terceira pessoa no ato”, completou.